«Μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν γυναίκα στην Ραφήνα

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου, ένας 46χρονος Ρομά και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί.

Οι απειλές για ραδιενέργεια και βραχυκύκλωμα

Ειδικότερα, ο 46χρονος από κοινού με τον συνεργό του, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν το θύμα και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε μπολ για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και πιθανό βραχυκύκλωμα και να τα αφήσει έξω από την οικία της.

Η γυναίκα ενημέρωσε την Αστυνομία και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που η παθούσα παρέδιδε τα κοσμήματα, ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις τον 46χρονο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για πληθώρα ποινικών αδικημάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι τυγχάνει φυγόποινος. Επιπλέον, ο συνεργός του ταυτοποιήθηκε ως δράστης απάτης σε βάρος γυναίκας που έλαβε χώρα στις 16 Μαρτίου, στην περιοχή της Πάτρας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική