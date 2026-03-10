Στη σύλληψη 29χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το μεσημέρι, 9 Μαρτίου, στα Ιωάννινα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για απόπειρα απάτης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης, αντιποίηση, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, εράνων και λαχειοφόρων αγορών και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

Η καταγγελία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία άγνωστος άνδρας το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανιζόταν σε πολίτες είτε φορώντας ράσα είτε με πολιτική περιβολή και ζητούσε χρηματική ενίσχυση από πιστούς, ισχυριζόμενος ότι πραγματοποιεί έρανο για την ανέγερση κελιών μοναχών.

Η δραστηριότητα αυτή, ωστόσο, γινόταν χωρίς γνώση και έγκριση της τοπικής Εκκλησίας.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 29χρονο και να τον εντοπίσουν χθες το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του αλλά και στο σπίτι του βρέθηκε πλήθος αντικειμένων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Εξετάζεται αν παρίστανε και τον αστυνομικό

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι με δύο γεμιστήρες, πλαστικά σφαιρίδια και φιάλη προωθητικού αερίου, δύο ζεύγη μεταλλικών χειροπεδών, σουγιάς μήκους 21 εκατοστών, καθώς και μεταλλικό σήμα με την ένδειξη «Άμεση Δράση – Police 100 – Ελληνική Αστυνομία».

Επιπλέον, βρέθηκαν δύο φορητοί ασύρματοι, μεταλλική πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος, φορητή συσκευή φωτεινών σημάτων (φάρος), δύο σφραγίδες με στοιχεία αστυνομικού και ιερομονάχου αντίστοιχα, καθώς και είδη μοναχικής περιβολής, όπως καλπάκι, κουκούλια και καλιμάφκι, μαζί με ένα Ιερό Ευαγγέλιο.

Οι Αρχές εξετάζεται αν ο 29χρονος παρίστανε και τον αστυνομικό για να εκφοβίζει τα θύματά του.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.