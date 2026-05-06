Τέλος εποχής για τη Μονακό: Οι παίκτες που φεύγουν το καλοκαίρι από το Πριγκιπάτο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μονακό δεν κατάφερε να κοντράρει τον Ολυμπιακό στα play offs της Euroleague, ηττήθηκε και στο τρίτο ματς με 105-82 στο Πριγκιπάτο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης με 3-0, με αποτέλεσμα να στρέφει την προσοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα και στο καλοκαίρι που αναμένεται να είναι πολύ δύσκολο.

Οι Μονεγάσκοι από τα μέσα περίπου της χρονιάς και μετά, είχαν και έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και σχεδόν καθόλου ρευστότητα, με αποτέλεσμα να έχει μείνει με μόλις 11 παίκτες στο ρόστερ της. Μετά την αποχώρηση και του Βασίλη Σπανούλη, η Μονακό πάλεψε να μπει στα play offs και τα κατάφερε, όμως δεν μπόρεσε να είναι όσο ανταγωνιστική χρειαζόταν απέναντι στον Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τον αποκλεισμό, ο οποίος μπορεί να είναι και ιστορικής σημασίας, μιας και μπορεί να σημάνει και το τέλος εποχής της ομάδας του Πριγκιπάτου.

Συγκεκριμένα, με βάση τα όσα γράφονται και στο εξωτερικό, η Μονακό που πρωταγωνίστησε στη Euroleague τα τελευταία χρόνια και έφτασε πέρσι μέχρι και τον τελικό της Euroleague, θα αλλάξει ριζικά το ρόστερ της και αναμένεται να αποχωρήσουν όλοι οι βασικοί παίκτες της. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών φαίνεται πως έχουν ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, ενώ κομβικοί παίκτες, όπως ο Μάικ Τζέιμς και ο Άλφα Ντιαλό είναι «περιζήτητοι» και εμπλέκονται σε πολλά και διάφορα σενάρια.

Οι «κλεισμένοι» της Μονακό και η… Μπαρτσελόνα

Η Μονακό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για όλες τις ομάδες της Euroleague και αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι έχουν ήδη κλείσει συμφωνίες παίκτες όπως ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και ο Έλι Οκόμπο. Και οι δύο τα βρήκαν προφορικά με την Ντουμπάι και μάλιστα με πολύ καλά συμβόλαια, με αποτέλεσμα να αποχωρούν από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν. Εκτός από αυτούς τους δύο ουσιαστικά και ο Κεβάριους Χέιζ έχει κλείσει στη Φενέρμπαχτσε από το καλοκαίρι και μετά, ενώ Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιαλό ακούγονται έντονα για την Μπαρτσελόνα που τους θέλει πακέτο.

Από εκεί και πέρα, χαμός αναμένεται να γίνει και με τον Ματ Στράζελ, που έχει κάνει καταπληκτική χρονιά, είναι μόλις 23 ετών και συζητάει ήδη με αρκετές ομάδες, ενώ δεδομένα θα βρουν ομάδα στη Euroleague την επόμενη χρονιά και οι Ντάνιελ Τάις, Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και ο Τέρι Τάρπεϊ, που ήδη είναι σε επαφές με συλλόγους τόσο από τη Euroleague, όσο και από το Eurocup. Μάλιστα, ο Γερμανός σέντερ ακούγεται πως εκτός από την Ευρώπη θα ψαχτεί και για το NBA, όπου έχει ακόμη καλό όνομα.