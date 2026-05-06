Μονακό: «Σεβασμός και καλή τύχη στον Ολυμπιακό» (vid)
Το μήνυμα που έστειλε η Μονακό στον Ολυμπιακό μετά την ολοκλήρωση της σειράς.
Η Μονακό είδε τον Ολυμπιακό να περνά από την έδρα της με 105-82 και σε συνδυασμό με τις δύο άλλες ήττες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έμεινε εκτός συνέχειας στη Euroleague.
Οι Μονεγάσκοι δεν μπόρεσαν να είναι όσο ανταγωνιστικοί ήθελαν κατά τη διάρκεια της σειράς, θέλησαν όμως να ευχηθούν στους Ερυθρόλευκους ενόψει της συνέχειας στο Final Four.
«Σεβασμός και καλή τύχη στον Ολυμπιακό καθώς οδεύει προς το Final Four», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στα σόσιαλ μίντια η ομάδα του Πριγκιπάτου.
Η ανάρτηση της Μονακό για τον Ολυμπιακό:
🤝 Respect and good luck to @Olympiacos_BC heading to the Final Four #RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/m4s5BXx5GC
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 5, 2026
