Ο Ολυμπιακός πρώτη φορά παίρνει μέρος σε final four εντός Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στο Final Four της Euroleague, επικρατώντας της Μονακό στο Πριγκιπάτο με 105-82, για να κάνει το 3-0 στη σειρά.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στο σύνολο του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι και έτσι προκρίθηκαν με… σκούπα στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Αθήνα, μια τοποθεσία που θα είναι ιδιαίτερη για τους Πειραιώτες.

Κι αυτό γιατί ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε Final Four επί ελληνικού εδάφους και θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του στη διοργάνωση.

Συγκριμένα, η Ελλάδα έχε φιλοξενήσει τον θεσμό τρεις φορές, το 1993 στον Πειραιά, το 2000 στη Θεσσαλονίκη και το 2007 στην Αθήνα, όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν καταφέρει να βρεθούν σε κάποιο από αυτά.