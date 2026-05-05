ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας» (pic)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ για την πρόκρισή της στο Final Four της Αθήνας.
- Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
- Η Βίκυ Λέανδρος θα εμφανιστεί ξανά στη Eurovision 60 χρόνια μετά
- Εννέα στους δέκα Θεσσαλονικείς θεωρούν το κυκλοφοριακό νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός κονιορτοποίησε τη Μονακό με 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague και έκλεισε θέση στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα, εκεί όπου θα παλέψει για να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.
Την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχάρη η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ένα μήνυμα στα social media. «Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague!», έγραψε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση της ομάδας στο Final Four
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα την έστειλε στον τελικό (vid)
- Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Ψυχραιμία και ωριμότητα – Περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό»
- Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ
- Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια: «Ήσασταν καταπληκτικοί στα πλέι οφ – Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει» (vid)
- Γουόκαπ: «Η ομάδα έχει χτιστεί για να πάρει την Euroleague»
- ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας» (pic)
- Ο Ολυμπιακός πρώτη φορά παίρνει μέρος σε final four εντός Ελλάδας
- Άνοιξε το σκορ η Άρσεναλ με πλασέ του Σάκα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις