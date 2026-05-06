Σαλαμίνα: ΕΔΕ για τον αστυνομικό που παρέσυρε 12χρονη με περιπολικό
Εις βάρος του αστυνομικού που παρέσυρε τη 12χρονη στη Σαλαμίνα έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια
Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αστυνομικό που παρέσυρε με το περιπολικό 12χρονη στη Σαλαμίνα, όπως γνωστοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί.
Σε βάρος του αστυνομικού έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.
Τι συνέβη
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η 12χρονη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, λίγο μετά τις 20:00.
Σημειώνεται ότι η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες.
Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Σαλαμίνας, για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.
