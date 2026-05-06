Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. παρέσυρε μια 12χρονη από τη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε έξω από δημοτικό σχολείο την Τρίτη περίπου στις 20:00.

Η 12χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργείο όπου της τοποθετήθηκαν λάμες στο πόδι

Το περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας περνούσε έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου στην οδό Θέμιδος παρέσυρε την ανήλικη, η οποία εκείνη τη στιγμή φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την 12χρονη να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, της τοποθετήθηκαν λάμες στο πόδι, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.