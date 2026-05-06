Δήμος Φυλής: Πρόθεση πριμοδότησης σε γιατρούς και νοσηλευτές για την στελέχωση του Τοπικού Ιατρείου

Ισχυρά κίνητρα σε 15 Γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και 10 Νοσηλευτές – παραϊατρικό προσωπικό προτίθεται να δώσει ο Δήμος Φυλής για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την στελέχωση του Τοπικού Ιατρείου (πρώην ΙΚΑ Άνω Λιοσίων), όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου στην οποία θεσπίζεται για τους Γιατρούς το επιπλέον ποσό πέρα από τον μισθό τους, των 1000 ευρώ το μήνα και για νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό τα 500 ευρώ.

«Ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση και την παραμονή τους στο Τοπικό Ιατρείο»

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, σημειώνει ότι:

«Ο Δήμος Φυλής είναι αποφασισμένος να ενισχύσει στην πράξη την παροχή Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας προς τους Δημότες του, πολλοί εκ των οποίων ζουν σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Διαπιστώνοντας επίσης τη δυσκολία προσέλκυσης γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στις δημόσιες δομές Υγείας δεν είναι διατεθειμένος να κάνει εκπτώσεις. Τουναντίον , προκειμένου να δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση και την παραμονή τους στο Τοπικό Ιατρείο (πρώην ΙΚΑ Άνω Λιοσίων) θα δώσει στην κυριολεξία “τα ρέστα του” παρέχοντας bonus, με δικούς του πόρους».

Η Προγραμματική Σύμβαση βάσει της εισήγησης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής: