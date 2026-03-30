Στην Φιλανδία για τεχνογνωσία ο Δήμος Φυλής
Εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής στην Φινλανδία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Περιβάλλον.
Το Δήμο Φυλής εκπροσώπησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάρκος Καλαφάτης στην εναρκτήρια επίσκεψη που αποτελεί την επίσημη αφετηρία της συνεργασίας με το Δήμο της Vaasa στη Φινλανδία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου για το περιβάλλον.
Όπως αναφέρει σχετικά ο Δήμος Φυλής, είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την European Urban Initiative (Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει αστικές περιοχές όλων των μεγεθών με καινοτόμες δράσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων, ανάπτυξη πολιτικής και επικοινωνία σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στο οποίο επιλέχθηκε ο Δήμος Φυλής να συμμετάσχει λόγω των καινοτόμων δράσεων για ενεργειακή και υδρολογική αυτονομία.
Τα κύρια οφέλη που αναμένει ο Δήμος Φυλής από τη συμμετοχή του στο έργο NEC είναι τα εξής:
- Μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας
- Αξιοποίηση Ψηφιακών Εργαλείων (Digital Twins & AI)
- Ενίσχυση Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
- Υποστήριξη της Ενεργειακής Κοινότητας
- Μείωση Κόστους και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
- Επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής Μετάβασης
- Στην Φιλανδία για τεχνογνωσία ο Δήμος Φυλής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις