Στην Φιλανδία για τεχνογνωσία ο Δήμος Φυλής

Το Δήμο Φυλής εκπροσώπησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάρκος Καλαφάτης στην εναρκτήρια επίσκεψη που αποτελεί την επίσημη αφετηρία της συνεργασίας με το Δήμο της Vaasa στη Φινλανδία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου για το περιβάλλον.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Δήμος Φυλής, είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την European Urban Initiative (Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει αστικές περιοχές όλων των μεγεθών με καινοτόμες δράσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων, ανάπτυξη πολιτικής και επικοινωνία σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, στο οποίο επιλέχθηκε ο Δήμος Φυλής να συμμετάσχει λόγω των καινοτόμων δράσεων για ενεργειακή και υδρολογική αυτονομία.