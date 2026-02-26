newspaper
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου
Αυτοδιοίκηση 26 Φεβρουαρίου 2026, 13:18

Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε τη νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου στις 18 Φεβρουαρίου 2025, αποφασίστηκε ομόφωνα η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 47/2025 απόφασης, με στόχο την περαιτέρω στήριξη αγροτικών ιατρών που υπηρετούν στο νησί μας.

Συγκεκριμένα και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πάρου:

«Επεκτείνεται η καταβολή επιδόματος ύψους 250€ μηνιαίως σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, από τέσσερις (4) σε οκτώ (8) δικαιούχους.

Για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης, η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2026 αυξάνεται από 24.000 ευρώ ανά έτος σε 36.000 ευρώ ανά έτος (50% αύξηση σε σχέση με την απόφαση του 2025).

Επισημαίνεται ότι ιατροί που φιλοξενούνται ή πρόκειται να φιλοξενηθούν στα δημοτικά ιατρεία Νάουσας, Λευκών, Μάρπησσας, Μαρμάρων, Κώστου και Καμαρίου δεν θα λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μάρτιο του 2025, είχε εγκριθεί η καταβολή επιδόματος στέγασης και σίτισης σε αγροτικούς και επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Πάρου, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τότε είχε αποφασιστεί η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 500€ σε δύο (2) επικουρικούς ιατρούς και 250€ σε τέσσερις (4) ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, συνολικού ύψους 2.000€ μηνιαίως για έξι (6) ιατρούς, με κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου.

Με τη νέα αυτή απόφαση, ο Δήμος ενισχύει ουσιαστικά τα κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή επιπλέον ιατρικού προσωπικού στο νησί, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας».

Προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού

Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, δήλωσε σχετικά:

«Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου αποτελεί συνέχεια της δέσμευσής μας για ουσιαστική στήριξη των αγροτικών και επικουρικών ιατρών που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα τη δημιουργία πρόσθετων κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στο νησί μας. Σήμερα, όχι μόνο διατηρούμε αυτή τη δέσμευση, αλλά τη διευρύνουμε, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων και ενισχύοντας τον σχετικό προϋπολογισμό.

Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες στέγασης και το υψηλό κόστος διαβίωσης στις νησιωτικές περιοχές εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για την κάλυψη των θέσεων. Ως Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε κάθε θεσμικό εργαλείο που διαθέτουμε, ώστε να καταστήσουμε την Πάρο πιο ελκυστική για τους ιατρούς που επιλέγουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ.

Η υγεία αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους ιατρούς και στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας του νησιού μας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών»

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού
Ένωσαν δυνάμεις 24.02.26

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία του Υμηττού.

Σύνταξη
Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου
Χωρική αναβάθμιση 24.02.26

Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και την δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου, η δημοτική Αρχή του Αγίου Ευστρατίου προχωράει μιας ευρείας κλίμακας ανάπλαση για τα δεδομένα του νησιού.

Σύνταξη
Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας
Κίνδυνος 24.02.26

Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του ότι διακόπτεται άμεσα η κυκλοφορία στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας.

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Στήριξη 24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Ελλάδα 26.02.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη - Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ιράν: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ιράν - ΗΠΑ 26.02.26

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο συμφωνίας για να αξιολογήσει τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ σε σχέση με τη δέσμευσή τους στην διπλωματία - Το δεύτερο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στον Κόλπο

Σύνταξη
Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
Εφτά προσαγωγές 26.02.26

Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους - Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το 'έγκλημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Σύνταξη
Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)
Euroleague 26.02.26

Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)

Τα δημοσιεύματα για τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και τον Ολυμπιακό συνεχίζονται, όμως εμπλέκουν και έναν διαφορετικού είδους ψηλό ως εναλλακτική για τους ερυθρόλευκους

Σύνταξη
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
Ψάχνοντας κοινότητα 26.02.26

Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο

Η Louisa Yousfi αναμετριέται με τη μνήμη, την ταυτότητα, το Ισλάμ αλλά και το αίτημα μιας νέας κοινότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
ΚΚΕ: Βλέπει ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη – Το πόρισμα για την Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με την υπογραφή της ΝΔ 26.02.26

Ποινικές ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη, βλέπει το ΚΚΕ - Το πόρισμα για την Εξεταστική του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα του μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κάνει λόγο για «ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τέλος και επίσημα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το πρόβλημα, καμία ποινική ευθύνη υπουργών με απόφαση της ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν τη διαδικασία, μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη της αλήθειας μέσω του αποκλεισμού ουσιωδών μαρτύρων και της κατεύθυνσης που έδωσε το προεδρείο στις εργασίες της εξεταστικής

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Ανδρουλάκης: Δικαίωση η απόφαση για την υπόθεση του Predator – Μεγάλη ήττα για το παρακράτος του συστήματος Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι πρόκειται για «μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης». Αιχμές αφήνει και για χειρισμούς της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε πτυχές της δυσώδους υπόθεσης ενώ προαναγγέλλει ότι επόμενος σταθμός θα είναι το ΕΔΔΑ

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών
Ελλάδα 26.02.26

Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Το υπουργείο Μετανάστευσης αναζητά χώρο για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης - Ιδιώτες προσβλέπουν στο σίγουροι και υψηλό ενοίκιο

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε στη νέα ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες», και για «όσους ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης»

Σύνταξη
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
