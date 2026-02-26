Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου στις 18 Φεβρουαρίου 2025, αποφασίστηκε ομόφωνα η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 47/2025 απόφασης, με στόχο την περαιτέρω στήριξη αγροτικών ιατρών που υπηρετούν στο νησί μας.

Συγκεκριμένα και όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πάρου:

«Επεκτείνεται η καταβολή επιδόματος ύψους 250€ μηνιαίως σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, από τέσσερις (4) σε οκτώ (8) δικαιούχους.

Για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης, η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2026 αυξάνεται από 24.000 ευρώ ανά έτος σε 36.000 ευρώ ανά έτος (50% αύξηση σε σχέση με την απόφαση του 2025).

Επισημαίνεται ότι ιατροί που φιλοξενούνται ή πρόκειται να φιλοξενηθούν στα δημοτικά ιατρεία Νάουσας, Λευκών, Μάρπησσας, Μαρμάρων, Κώστου και Καμαρίου δεν θα λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα.

Υπενθυμίζεται ότι με προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μάρτιο του 2025, είχε εγκριθεί η καταβολή επιδόματος στέγασης και σίτισης σε αγροτικούς και επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Πάρου, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τότε είχε αποφασιστεί η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος 500€ σε δύο (2) επικουρικούς ιατρούς και 250€ σε τέσσερις (4) ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, συνολικού ύψους 2.000€ μηνιαίως για έξι (6) ιατρούς, με κάλυψη της δαπάνης από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου.

Με τη νέα αυτή απόφαση, ο Δήμος ενισχύει ουσιαστικά τα κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή επιπλέον ιατρικού προσωπικού στο νησί, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας».

Προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού

Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, δήλωσε σχετικά:

«Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου αποτελεί συνέχεια της δέσμευσής μας για ουσιαστική στήριξη των αγροτικών και επικουρικών ιατρών που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα τη δημιουργία πρόσθετων κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στο νησί μας. Σήμερα, όχι μόνο διατηρούμε αυτή τη δέσμευση, αλλά τη διευρύνουμε, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων και ενισχύοντας τον σχετικό προϋπολογισμό.

Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες στέγασης και το υψηλό κόστος διαβίωσης στις νησιωτικές περιοχές εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για την κάλυψη των θέσεων. Ως Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε κάθε θεσμικό εργαλείο που διαθέτουμε, ώστε να καταστήσουμε την Πάρο πιο ελκυστική για τους ιατρούς που επιλέγουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ.

Η υγεία αποτελεί ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους ιατρούς και στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας του νησιού μας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών»