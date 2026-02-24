newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Πάρου ενημερώνει ότι, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου στις 18 Φεβρουαρίου 2026, αποφασίστηκε ομόφωνα η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για διεύρυνση της παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο νησί της Πάρου και επιβαρύνονται με δαπάνες ενοικίου κύριας οικογενειακής στέγης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η χορήγηση μηνιαίας χρηματικής παροχής ύψους 100 ευρώ, δεδομένων και των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Υπαλλήλους του Δήμου Πάρου με εξαρτημένη σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ), Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), εξαιρουμένων των ωφελούμενων κοινωφελών προγραμμάτων και συμβάσεων ΣΜΕ.
  • Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στην Πάρο.
  • Νοσηλευτές του Κέντρο Υγείας Πάρου.
  • Προσωπικό του Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
  • Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούν στο νησί.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νησιωτικότητας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ενισχύοντας την παραμονή εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς, όπως η ασφάλεια, η υγεία και η εκπαίδευση, επισημαίνει η σχετική ανάρτηση της δημοτικής Αρχής.

«Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για τελική έγκριση», προσθέτει η ανάρτηση.

Ο Δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, δήλωσε:

«Η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβεβαιώνει τη σταθερή βούλησή μας να στηρίζουμε έμπρακτα τους ανθρώπους που υπηρετούν την Πάρο. Η μηνιαία ενίσχυση των 100 ευρώ δεν αποτελεί απλώς ένα οικονομικό μέτρο. Αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς και της ευθύνης που αναλαμβάνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στον Δήμο, οι ένστολοι, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές και το προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Γνωρίζουμε ότι το αυξημένο κόστος στέγασης και οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας δημιουργούν αντικειμενικές δυσκολίες. Ως Δημοτική Αρχή, αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, ώστε να διαμορφώσουμε ένα σταθερό πλαίσιο στήριξης και παραμονής των εργαζομένων στο νησί.

Η Πάρος δεν επενδύει μόνο σε έργα υποδομής. Επενδύει στους ανθρώπους της. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με συνέπεια, κοινωνική ευαισθησία και προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής όλων».

