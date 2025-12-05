Δήμος χορηγεί επίδομα στέγασης σε γιατρούς που υπηρετούν στο νησί και δεν διαθέτουν κατοικία

Ο Δήμος Αστυπάλαιας με ανάρτηση του ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης των εργαζομένων και της ενίσχυσης της παραμονής τους στο νησί, χορηγεί από ιδίους πόρους:

Στεγαστικό επίδομα 200€ και άνω μηνιαίως (ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση) για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αστυπάλαιας, οι οποίοι δεν διαθέτουν κατοικία και όσους πρόκειται να προσληφθούν.

Επίδομα στέγασης 600€ μηνιαίως για στους ιατρούς που δεν διαθέτουν κατοικία και υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας του νησιού.

Όπως προσθέτει στην ανάρτηση του ο Δήμος Αστυπάλαιας, «επί της αρχής ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η χορήγηση επιδόματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού που δεν διαθέτουν κατοικία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και του έργου τους στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Η τελική απόφαση και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Με τις παροχές αυτές, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις διαβίωσης και την προσέλκυση προσωπικού που στηρίζει καθημερινά την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία των υπηρεσιών, του Δήμου, της υγείας και της εκπαίδευσης».