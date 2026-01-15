Δήμος προσφέρει επίδομα νεογέννητου τέκνου

Σημαντική πρωτοβουλία από τον Δήμο Σίκινου, αποτελεί η απόφαση στήριξης των οικογενειών του νησιού με την χορήγηση επιδόματος γέννησης.

Σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα (πέρα των άλλων)της πατρίδας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι το Δημογραφικό και η Υπογεννητικότητα! Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού. Ο Δήμος Σικίνου αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένειας και θέλοντας να την στηρίξει. Αναγνωρίζοντας την αξία της ίδιας της ζωής και ιδιαιτέρως κάθε ζωής που γεννιέται σε ένα μικρό τόπο όπως ο δικός μας.

Αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα μετά από την εισήγηση του Δημάρχου, την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – επιδόματος νεογέννητου τέκνου, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ,(3000€), για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο Δήμο μας .

Το επίδομα νεογέννητου τέκνου δικαιούνται όλες οι οικογένειες μονίμων κατοίκων/δημοτών του Δήμου Σικίνου που αποκτούν και φέρνουν νέα ζωή στο κόσμο και στο νησί μας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω εισήγηση.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1/1/2026.»