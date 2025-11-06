Νομοθετείται η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης ύψους 3.000 ευρώ μέσω των Δήμων

«Άργησε, αλλά έγινε». Με αυτή την πρόταση ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης υποδέχθηκε την εξαγγελία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου για την δυνατότητα χορήγησης μέσω των Δήμων επιδόματος γέννησης ύψους 3.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Αγράφων με σχετική του ανάρτηση για το θέμα αναφέρει: «Μετά από μακρά αναμονή και συνεχείς προσπάθειες, η κυβέρνηση προχωρά επιτέλους στη νομοθέτηση της χορήγησης επιδόματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, μέσω των Δήμων.

Η σημαντική αυτή είδηση ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος κράτησε το λόγο του και έκανε πράξη μια ουσιαστική δέσμευση στήριξης των νέων οικογενειών και της περιφέρειας».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Δήμο Αγράφων, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας από τους Δήμους που επέμειναν σθεναρά στην ανάγκη υλοποίησης αυτού του μέτρου, με συνεχείς παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις.

Ο Δήμαρχος προσθέτει στην ανάρτηση του «ότι ο Δήμος Αγράφων έχει δώσει έναν μεγάλο και επίμονο αγώνα για την καθιέρωση του επιδόματος, αναδεικνύοντας το δημογραφικό πρόβλημα και τη δυσκολία των νέων οικογενειών να σταθούν στα πόδια τους, ειδικά στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Οι προσπάθειες αυτές σήμερα δικαιώνονται».

To in είχε καταδείξει την αναγκαιότητα

Προ λίγων ημερών το in με ρεπορτάζ του είχε δημοσιεύσει το έγγραφο που υπέγραφαν 5 Δήμαρχοι της χώρας και ζητούσαν να γίνει πράξη η νομοθέτηση του επιδόματος για τους Δήμους. Μεταξύ όσων υπέγραφαν το αίτημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών ήταν και ο Δήμαρχος Αγράφων.