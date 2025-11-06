Αλεξανδρούπολη: Ξεκάθαρο το μήνυμα της ηγεσίας της ΚΕΔΕ για ενότητα

Στην Αλεξανδρούπολη συνεδρίασε χθες 5 Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Ένωσης, με επίκεντρο τις θεσμικές και οικονομικές διεκδικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της χώρας.

Την έναρξη της συνεδρίασης έκανε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ο οποίος υποδέχθηκε τα μέλη της ΚΕΔΕ ευχαριστώντας για την επιλογή της πόλης: «Η διεξαγωγή του Συνεδρίου εδώ αποτελεί μήνυμα στήριξης και τιμής στη Θράκη και στους ανθρώπους της. Με διάλογο και συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για την Αυτοδιοίκηση», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, ευχαρίστησε τον Δήμο για τη φιλοξενία και εξήγησε ότι η επιλογή της Αλεξανδρούπολης ήταν ομόφωνη. Όπως είπε, από την πρόσφατη περιοδεία της Εκτελεστικής Επιτροπής στη Θράκη προέκυψαν σαφείς ανάγκες που πρέπει να στηρίξει το κράτος για να ικανοποιηθούν: ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

«Η παρουσία μας εδώ σηματοδοτεί ουσιαστική στήριξη και όχι απλώς σύμβολα», τόνισε.

Συνάντηση με Υπουργεία – Τι ζήτησε η ΚΕΔΕ

Ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις επαφές της ΚΕΔΕ με τα συναρμόδια Υπουργεία. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η ΚΕΔΕ έθεσε:

την άμεση εφαρμογή του Ν. 3852/2010 για την απόδοση θεσμοθετημένων πόρων ύψους 8,2 δισ. ευρώ,

την άμεση εκταμίευση των ποσών από τις παραχωρήσεις παραλιών για τα έτη 2024-2025.

Για τις ΔΕΥΑ, αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει διάταξη που κατοχυρώνει τον δημοτικό χαρακτήρα τους στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, καθώς και χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ.

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΚΕΔΕ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη μεταφορά εσόδων από παραβάσεις του ΚΟΚ.

«Οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση και δεν παραχωρούνται», υπογράμμισε ο Πρόεδρος.

Για τα ΕΛΤΑ

Η ΚΕΔΕ διαφωνεί με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

«Δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η αναστολή της απόφασης για τρεις μήνες δεν λύνει το πρόβλημα», είπε ο κ. Κυρίζογλου, τονίζοντας ότι το θέμα αφορά άμεσα τη ζωή των πολιτών, κυρίως στην περιφέρεια.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, είπε μεταξύ άλλων:

«Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι προϋπόθεση για να υπηρετήσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ζήσαμε πολλά σε μια σειρά συνεχόμενων κρίσεων. Η Αυτοδιοίκηση αξίζει σεβασμό και αξιοπρέπεια. Αν είμαστε διαιρεμένοι δεν θα πετύχουμε τίποτα».

Ενότητα, ισχυρή φωνή και κοινό προσανατολισμό

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, τόνισε:

«Πάμε στο Ετήσιο Τακτικό μας Συνέδριο με ενότητα, ισχυρή φωνή και κοινό προσανατολισμό. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Οφείλουμε να επιδιώξουμε λύσεις και συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία».

Παράλληλα ενημέρωσε για το ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενάντια στην κεντρική διαχείριση των πόρων του Ταμείου Συνοχής και θα τεθεί αντίστοιχο ψήφισμα προς ψήφιση στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινάει σήμερα 6 Νοεμβρίου.

«Οι πόροι πρέπει να μη μειωθούν και να παραμείνουν στην περιφερειακή και τοπική διαχείριση, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών», πρόσθεσε ο κ. Καφαντάρης.

Κλείσιμο εργασιών

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατέληξε: «Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά όσα δικαιούται: πόρους, προσωπικό, σταθερό πλαίσιο λειτουργίας. Θα συνεχίσουμε διεκδικητικά, μέχρι να υπάρξουν απτές λύσεις».