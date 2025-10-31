Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Με παρεμβατικό λόγο συμμετείχε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στις εργασίες της 49ης Ολομέλειας του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη συνεδρίαση της 30ής Οκτωβρίου, στην οποία παρέστη ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, εγκρίθηκε η Έκθεση για την Τοπική και Περιφερειακή Δημοκρατία στην Ελλάδα. Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Έλληνας Πρέσβης στο Στρασβούργο, Νικόλαος Σιγάλας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας (Δεκέμβριος 2024 και Απρίλιος 2025), εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια. Αφορά στις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον οποίο η χώρα μας έχει υπογράψει και κυρώσει από το 1989.

Κλιματική αλλαγή και Ενέργεια

Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε ενεργή παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της Ολομέλειας. Ο Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου Κωνσταντίνος Κουκάς και το μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας Μερόπη Υδραίου είχαν κεντρικό ρόλο σε δύο σημαντικές εισηγήσεις, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας και για τα ζητήματα Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας αντίστοιχα — θεματικές που αποτέλεσαν ορισμένα από τα πλέον ουσιαστικά θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας.

Ο κ. Κουκάς, εισηγήθηκε διαρθρωτικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού και τη μετατροπή του σε ετήσια δράση με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Πρότεινε τον διαχωρισμό σε δύο θεματικές ενότητες, την αναθέρμανση των σχέσεων με τα εθνικά σημεία επαφής ανά κράτος μέλος και την επιμόρφωση των στελεχών από το ίδιο το Κογκρέσο, προκειμένου να δοθεί νέα δυναμική στην Ευρωπαϊκή Δράση Τοπικής Δημοκρατίας.

Η κα Υδραίου παρουσίασε το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Χάρτη για το Περιβάλλον και την Ενέργεια, το οποίο έτυχε ευρείας αποδοχής από τα κράτη μέλη, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης δράσης και παρέμβασης των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης προς τις εθνικές κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των κοινών στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αποτυπώνονται στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Ιδιαίτερη στιγμή των εργασιών αποτέλεσε η συζήτηση και ψηφοφορία για την Έκθεση σχετικά με την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα, όπου την επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της χώρας πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου, Κωνσταντίνος Κουκάς.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κουκάς υπογράμμισε τη στενή συνεργασία κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ να ζητήσει την άρση των μακροχρόνιων επιφυλάξεων της Ελλάδας σε βασικά άρθρα του Χάρτη, καθώς και στη στήριξη της υπογραφής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές υποθέσεις.

«Η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση, αλλά βασικό συστατικό μιας πιο ανθεκτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου.