Πέντε δήμαρχοι ζητούν νομοθετική ρύθμιση για τα επιδόματα γέννησης

Με την δημογραφική γήρανση του πληθυσμού και την μείωση των γεννήσεων να αποτελεί Εθνικό πλέον θέμα, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση προσπαθεί να συμβάλλει όπως μπορεί προκειμένου να αναστραφεί η πορεία που οδηγεί μαθηματικά στην πληθυσμιακή συρρίκνωση των Ελλήνων.

Μάλιστα με έγγραφο από πηγές του in, αποκαλύπτεται το αίτημα που κατέθεσαν εδώ και σχεδόν ένα χρόνο πέντε δήμαρχοι της χώρας, για να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση που θα βοηθήσει την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση να κινηθεί με αυξημένη βεβαιότητα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των νέων οικογενειών.

Το έγγραφο μάλιστα που απέστειλαν προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, με ημερομηνία 26/11/2024, είναι ενδεικτικό της ανάγκης να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση όπως υποστηρίζουν. Ο υπουργός εσωτερικών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θεωρείται από πολλούς αυτοδιοικητικούς ως ο άνθρωπος εκείνος που κατανοεί τις ανάγκες των ΟΤΑ και βρίσκεται διαρκώς στο τραπέζι των συζητήσεων μαζί τους. Ακολουθεί το έγγραφο:

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στο Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης σχετική πρόβλεψη. Νέος Κώδικας που προετοιμάζεται εντατικά από το ΥΠΕΣ, με την πολύτιμη αρωγή της ΚΕΔΕ και των επιτροπών που έχουν συσταθεί και θεωρείται ως ένας αναγκαίος οδικός χάρτης που θα βελτιώσει πολύ την λειτουργική ικανότητα των αυτοδιοικητικών θεσμών.

Δήμαρχοι μιλώντας στο in έχουν επισημάνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας απαιτεί εθνική στρατηγική και οι ίδιοι είναι πρόθυμοι- όπως έχουν αποδείξει σε όλες τις μεγάλες κρίσεις της χώρας(οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή)- να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις προς ανάσχεση του φαινομένου.