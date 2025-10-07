Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ υπό τον Πρόεδρο κ. Λάζαρο Κυρίζογλου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, παρουσία των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου.

Η ΚΕΔΕ προσήλθε στη συνάντηση με σαφείς και τεκμηριωμένες θέσεις, διεκδικώντας λύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, εξασφαλίζουν ενεργειακή αυτονομία στους Δήμους και προωθούν βιώσιμες πολιτικές για το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Θέματα που θα συζητηθούν διεξοδικά στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 6-8 Νοεμβρίου 2025.

Η ΚΕΔΕ τοποθετήθηκε θετικά στην εξαγγελία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, για την υπογραφή της εξειδίκευσης της δράσης “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας”, η οποία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ).

Η ΚΕΔΕ τόνισε πως κάθε πρωτοβουλία που υπηρετεί την κυκλική οικονομία, την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και την ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στη διαχείρισηαποβλήτων κινείται στη σωστή κατεύθυνση και έχει τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης.

«Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων»

Η τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου :

«Η ΚΕΔΕ συμμετέχει ενεργά σε κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θωρακίζει την ενεργειακή αυτονομία των Δήμων, προωθεί την κυκλική οικονομία και υπηρετεί την αρχή της εγγύτητας προς τον πολίτη.

Αναφορικά με το ζήτημα των Πολεοδομιών επαναλαμβάνουμε ξεκάθαρα: Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους. Οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) είναι και πρέπει να παραμείνουν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Δεν διαπραγματευόμαστε τον θεσμικό, συνταγματικά κατοχυρωμένο μας ρόλο. Τον κατοχυρώνουμε στην πράξη, με διάλογο, συνεργασία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα.

Οι κύριες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ, όπως αναφέρονται και στο σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε αφορούν μεταξύ άλλων:

Ενέργεια και Ενεργειακές Κοινότητες

Αλλαγή του μοντέλου των Ενεργειακών Κοινοτήτων και δημιουργία ανά Περιφέρεια Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών με συμμετοχή ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ–ΤΟΕΒ και ευάλωτων νοικοκυριών.

Διασφάλιση προτεραιότητας διασύνδεσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων των Δήμων στο Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Χρηματοδότηση ενεργειακών αναβαθμίσεων δημοτικών κτιρίων

Μείωση ενεργειακού κόστους και στοχευμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Διαχείριση Αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία

Ακύρωση του “Τέλους Ταφής” (άρθρο 38 του Ν.4819/2021) που επιβαρύνει άδικα Δήμους και πολίτες.

Επιστροφή των σχετικών πόρων στους Δήμους για δράσεις ανακύκλωσης, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού και διαλογής στην πηγή.

Χρηματοδότηση και επιτάχυνση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια.

Έγκριση των Ολιστικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Απορριμμάτων με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΕΔ και εξασφάλιση χρηματοδότησης εφαρμογής τους.

Ύδρευση και ΔΕΥΑ

Εκπόνηση Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Ύδατος με συνεργασία ΚΕΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ και ΡΑΑΕΥ.

Επιδότηση ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ και ενίσχυση των τεχνικών υποδομών τους.

Αξιοποίηση του Προγράμματος “Τεχνική Βοήθεια & Υποστήριξη Δικαιούχων” του ΕΣΠΑ για ενίσχυση προσωπικού και τεχνογνωσίας.

Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Καμία μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΟΜ εκτός Δήμων.

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για συγκρότηση, στελέχωση, οργάνωση, ψηφιοποίηση και τεχνική υποστήριξη των ΥΔΟΜ, σε συνεργασία ΚΕΔΕ – ΥΠΕΝ.

Ενίσχυση μικρών Δήμων μέσω διαδημοτικών σχημάτων και τεχνικής υποστήριξης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της ΚΕΔΕ για διαρκή θεσμική συνεργασία και ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, προκειμένου να διαμορφωθούν κοινές, εφαρμόσιμες λύσεις στα μεγάλα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος σχετικό αναλυτικό υπόμνημα για το σύνολο των προβλημάτων-αιτημάτων που αφορούν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης μεταξύ ΚΕΔΕ-ΥΠΕΝ για διεξοδική συζήτηση όλων των θεμάτων.

Στην συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από πλευράς Αυτοδιοίκησης παρέστησαν: