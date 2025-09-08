Τον εθνικό στόχο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας βγαίνει μπροστά προκειμένου να επιτευχθούν αλλαγές στην χώρα που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των πολιτών. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ αυτό θα επιτευχθεί πολύ λογικά, με την συνεργασία του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών, σε μια ευθυγραμμισμένη άτυπη ένωση δυνάμεων.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από τα λεγόμενα του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου στα εγκαίνια του περιπτέρου στη ΔΕΘ, παρουσία όλης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, πολλών Δημάρχων και στελεχών τόσο της Αυτοδιοίκησης όσο και της κράτος. Εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και ο υφυπουργός Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, ο οποίος τόνισε στο χαιρετισμό του την πρόθεση να ενισχυθεί περαιτέρω με πόρους η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα, κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, παρουσίασε το νέο εθνικό στόχο της Αυτοδιοίκησης για την Ελλάδα του 2035: μια χώρα που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες προόδου, ανάπτυξης και ευημερίας σε κάθε πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.

Ο κ. Κυρίζογλου υπογράμμισε με έμφαση ότι η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί πλέον να παραμένει θεατής. «Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία συγκρότησης μιας Ισχυρής Συμμαχίας Ευθύνης μεταξύ Αυτοδιοίκησης, Κεντρικού Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να μπουν γερές βάσεις για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Ήρθε η ώρα η Αυτοδιοίκηση να έχει ουσιαστικό ρόλο στις μεγάλες εθνικές αποφάσεις».

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και ανέδειξε τις πάγιες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ για μια ουσιαστικά αποκεντρωμένη και δημοκρατική δημόσια διοίκηση, που θα λειτουργεί με σεβασμό στον πολίτη και τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ παρουσίασε 16 στρατηγικές προτεραιότητες, από τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση προσωπικού, έως την κλιματική ανθεκτικότητα, την κοινωνική πολιτική και την ενεργειακή μετάβαση.

Το σύνθημα «Επιτέλους, Αυτοδιοίκηση» εκπέμπει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ζητά απλώς, αλλά διεκδικεί αποφασιστικά τον ρόλο που της αξίζει.

Η Δύναμη της Θέλησης

Η ΚΕΔΕ δεν περιορίστηκε μόνο σε πολιτικά μηνύματα. Έστειλε και ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα, τιμώντας τη Δύναμη της Θέλησης. Όπως τόνισε ο κ. Κυρίζογλου, «τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί στη θέληση του ανθρώπου». Στο πλαίσιο αυτό, τιμήθηκε ο συμπολίτης μας Τριαντάφυλλος Ηλιάδης, που, παρά τις σωματικές δυσκολίες, κατάφερε να αναδειχθεί σε ζωγράφο διεθνούς φήμης, ζωγραφίζοντας με το στόμα. «Μας εμπνέει, μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να τα παρατάει ποτέ και ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να γκρεμίσει κάθε εμπόδιο», σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Η φετινή παρουσία της ΚΕΔΕ στη ΔΕΘ κατέστησε ξεκάθαρο ότι η Αυτοδιοίκηση είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνικής συνοχής και η κινητήρια δύναμη για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο κοντά στον πολίτη.