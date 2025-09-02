newspaper
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Με ξεκάθαρο τρόπο η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της καταδικάζει το περιστατικό σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου. όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχθηκε επίθεση από πολίτη.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση–Δήλωση του Προέδρου Λάζαρου Κυρίζογλου της ΚΕΔΕ αναφέρει:

«Η βίαιη και απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αλοννήσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, δεν μπορεί να ιδωθεί ως ένα απλό περιστατικό προσωπικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται για ενέργεια που πλήττει ευθέως το κύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Οι Δήμαρχοι εκλέγονται από τους πολίτες για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις και να προασπίζουν την προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να συναντούν αντιδράσεις, όμως η αντίθεση εκφράζεται μέσα από διάλογο, θεσμικές διαδικασίες και σεβασμό στη νομιμότητα – ποτέ με τη χρήση βίας, απειλών ή προπηλακισμών. Κάθε άλλη πρακτική είναι ξένη προς μια ευνομούμενη κοινωνία και μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.

Στην περίπτωση της Αλοννήσου, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ενήργησαν με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τη νομιμότητα, παίρνοντας αποφάσεις που στόχο έχουν την εξασφάλιση του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Αυτή η προσπάθεια, που υπηρετεί το σύνολο, δεν μπορεί να αμφισβητείται με μεθόδους βίας και εκφοβισμού.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στέκεται δίπλα στον Δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, και καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση εναντίον του. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας, όχι μόνο στο πρόσωπό του, αλλά σε κάθε αιρετό που καλείται να επιτελέσει το καθήκον του κάτω από δύσκολες συνθήκες και συχνά υπό πίεση.

Τα φαινόμενα βίας δεν μπορούν και δεν θα γίνουν ανεκτά. Αποτελούν προσβολή για την κοινωνία μας και εμπόδιο στη λειτουργία της Δημοκρατίας. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες και ότι οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια θα μπορούν να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και σεβασμό.

Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με σταθερότητα και αποφασιστικότητα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και, πάνω από όλα, το δημόσιο συμφέρον».

«Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ δηλώνω καθαρά: θα σταθούμε όλοι μαζί, με ενότητα και αποφασιστικότητα, απέναντι σε κάθε απόπειρα βίας ή εκφοβισμού. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν τρομοκρατείται, δεν σιωπά και δεν κάνει βήμα πίσω από το καθήκον της απέναντι στους πολίτες».

