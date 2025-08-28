Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό

Άσχημη κατάληξη είχε το απόγευμα της Πέμπτης η διαμαρτυρία πολίτη στην Αλόννησο για τον τόπο που επιλέχθηκε να δημιουργηθεί η μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Μηλιά, όπου βρίσκεται το οικόπεδο του πολίτη που αντιδρά.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr βλέποντας να γίνονται εργασίες στην περιοχή από συνεργεία ο διαμαρτυρόμενος πολίτης, ηλικίας 70 ετών, εξέφρασε έντονα στην αντίθεσή του σε εκπροσώπους του δήμου και επιτέθηκε στον δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, ρίχνοντάς του κουτουλιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατέρρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα

Ο 70χρονος προσήχθη άμεσα στον Αστυνομικό Σταθμό Αλοννήσου όπου λόγω της έντονης έντασης που αισθάνθηκε και της πίεσης, κατέρρευσε.

Σύμφωνα πληροφορίες υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και χρήζει άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αυτήν την ώρα ο 70χρονος διακομίζεται στο λιμάνι του Βόλου συνοδεία γιατρού και αστυνομικών με το ταχύπλοο σκάφος «Άξιον Εστί».