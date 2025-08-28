Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό
Ο άνδρας εξέφρασε έντονα τη διαφωνία στις εργασίες για τη μονάδα αφαλάτωσης που γίνονται στην περιοχή Μηλιά στην Αλόννησο
- Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
- Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
- Καμίνια: Τι λέει η μητέρα του 5χρονου που βρέθηκε μόνος του στο μπαλκόνι – Οι αντιφάσεις με την κόρη της
- Παλλήνη: 43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα στις γυναικείες τουαλέτες στην εταιρεία που δούλευε – Πώς αποκαλύφθηκε
Άσχημη κατάληξη είχε το απόγευμα της Πέμπτης η διαμαρτυρία πολίτη στην Αλόννησο για τον τόπο που επιλέχθηκε να δημιουργηθεί η μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Μηλιά, όπου βρίσκεται το οικόπεδο του πολίτη που αντιδρά.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr βλέποντας να γίνονται εργασίες στην περιοχή από συνεργεία ο διαμαρτυρόμενος πολίτης, ηλικίας 70 ετών, εξέφρασε έντονα στην αντίθεσή του σε εκπροσώπους του δήμου και επιτέθηκε στον δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, ρίχνοντάς του κουτουλιά, σύμφωνα με πληροφορίες.
Κατέρρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα
Ο 70χρονος προσήχθη άμεσα στον Αστυνομικό Σταθμό Αλοννήσου όπου λόγω της έντονης έντασης που αισθάνθηκε και της πίεσης, κατέρρευσε.
Σύμφωνα πληροφορίες υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και χρήζει άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Αυτήν την ώρα ο 70χρονος διακομίζεται στο λιμάνι του Βόλου συνοδεία γιατρού και αστυνομικών με το ταχύπλοο σκάφος «Άξιον Εστί».
- ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
- Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
- Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
- Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
- Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε ικανοί για μεγάλα πράγματα»
- Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις