newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό
Ελλάδα 28 Αυγούστου 2025 | 20:48

Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό

Ο άνδρας εξέφρασε έντονα τη διαφωνία στις εργασίες για τη μονάδα αφαλάτωσης που γίνονται στην περιοχή Μηλιά στην Αλόννησο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Άσχημη κατάληξη είχε το απόγευμα της Πέμπτης η διαμαρτυρία πολίτη στην Αλόννησο για τον τόπο που επιλέχθηκε να δημιουργηθεί η μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Μηλιά, όπου βρίσκεται το οικόπεδο του πολίτη που αντιδρά.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr βλέποντας να γίνονται εργασίες στην περιοχή από συνεργεία ο διαμαρτυρόμενος πολίτης, ηλικίας 70 ετών, εξέφρασε έντονα στην αντίθεσή του σε εκπροσώπους του δήμου και επιτέθηκε στον δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, ρίχνοντάς του κουτουλιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατέρρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα

Ο 70χρονος προσήχθη άμεσα στον Αστυνομικό Σταθμό Αλοννήσου όπου λόγω της έντονης έντασης που αισθάνθηκε και της πίεσης, κατέρρευσε.

Σύμφωνα πληροφορίες υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και χρήζει άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Αυτήν την ώρα ο 70χρονος διακομίζεται στο λιμάνι του Βόλου συνοδεία γιατρού και αστυνομικών με το ταχύπλοο σκάφος «Άξιον Εστί».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Κρίση εν όψει; 28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
Στο Ίλιον 28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
Στο «κλαμπ καλοπέρασης» 28.08.25

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη δεύτερη θητεία του, θα πραγματοποιήσει το Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν κατά του Οργανισμού.

Σύνταξη
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
Κόσμος 28.08.25

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα

Σύνταξη
Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Επικίνδυνη ένταση 28.08.25

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 19 οι νεκροί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Κρίση εν όψει; 28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας
Επιλεκτικός ανθρωπισμός 28.08.25

Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη που κατοικείται από τους Δρούζους

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Eurobasket 2025 28.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα - Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία, για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News και Novasports Start.

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Κόσμος 28.08.25

Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία αντέδρασαν έντονα μετά τις δηλώσεις Μπαϊρού, ότι δεν κάλεσε σε συνομιλίες την αντιπολίτευση πριν ξεσπάσει η κρίση, επειδή εκείνος δούλευε και οι άλλοι ήταν διακοπές

Σύνταξη
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ
Conference League 28.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ

LIVE: ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άντερλεχτ, για τα play offs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
Στο Ίλιον 28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Πολύτεκνοι 28.08.25

Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα
Europa League 28.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα

LIVE: ΠΑΟΚ - Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ριέκα, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από OPEN TV.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο