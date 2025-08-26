Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Super Star» της SeaJets, το οποίο υπέστη μηχανική βλάβη μέσα στο λιμάνι της Αλοννήσου, λίγο πριν εκτελέσει το δρομολόγιο προς Σκόπελο, Σκιάθο και Βόλο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους νησιώτες και τους επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ανεπάρκεια των ακτοπλοϊκών εταιρειών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιβατών.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο πλοίο της SeaJets δεν πραγματοποιεί το δρομολόγιο, καθώς και λίγους μήνες πριν –την περίοδο των εορτών του Πάσχα- είχε παρουσιάσει πάλι μηχανική βλάβη κατά τη διάρκεια ταξιδιού από το λιμάνι του Βόλου προς τη Σκιάθο.

Εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο

Παρά το γεγονός ότι στο πλοίο επέβαιναν 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ., 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα, η εταιρεία δεν είχε καμία έτοιμη λύση για την άμεση μεταφορά τους, αφήνοντάς τους σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας.

Το Λιμεναρχείο εξέδωσε απαγόρευση απόπλου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να εγκλωβιστούν στο νησί και να χάσουν τις συνδέσεις τους, ενώ οι ευθύνες για την εικόνα εγκατάλειψης βαραίνουν ξεκάθαρα την εταιρεία.

Καμία ενημέρωση και οργάνωση

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της συγκεκριμένης εταιρείας να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Όπως καταγγέλλουν, οι υπεύθυνοι της SeaJets περιορίστηκαν σε γενικόλογες υποσχέσεις ότι «θα υπάρξει μέριμνα» για την προώθησή τους.

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Ναυτιλίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι περιστατικά όπου πρωταγωνιστούν πλοία της SeaJets σημειώνονται συχνά, με την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας να ανησυχεί μετά από δύο συμβάντα σε Αλόννησο και Σύρο.

Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για τη διενέργεια ελέγχων, τονίζοντας ότι θα «εφαρμοστεί μηδενική ανοχή σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια πολιτών, επιβατών και εργαζομένων».