Η ΚΕΔΕ αναδεικνύει την αξία των τοπόσημων

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και με τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας και της ΠΕΤΑ, διοργανώνει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 12:00 μ.μ έως τις 16:30, ημερίδα με θέμα: «Το Τοπόσημο ως συντελεστής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών στη Βέροια.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου,

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού & Νεολαίας ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης,

Ο Πρόεδρος ΠΕΤΑ Α.Ε. και Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη, ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

Τα τοπόσημα ως καταλύτες της δυναμικής πορείας

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, τόνισε:

«Τα τοπόσημα δεν είναι απλώς μνημεία ή ιστορικά σημεία αναφοράς. Είναι ζωντανοί φορείς μνήμης, ταυτότητας και πολιτισμού για κάθε τοπική κοινωνία. Η ανάδειξή τους μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει νέες οικονομικές δυνατότητες. Η ΚΕΔΕ στηρίζει ενεργά όλες τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο των τοπόσημων ως καταλύτες μιας βιώσιμης και δυναμικής πορείας των τοπικών κοινωνιών μας».

Μεταξύ άλλων, οι εισηγήσεις θα επικεντρωθούν: