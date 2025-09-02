Η ΚΕΔΕ αναδεικνύει την αξία των τοπόσημων
Η ΚΕΔΕ φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των τοπόσημων για την ταυτότητα και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και με τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας και της ΠΕΤΑ, διοργανώνει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 12:00 μ.μ έως τις 16:30, ημερίδα με θέμα: «Το Τοπόσημο ως συντελεστής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου Αιγών στη Βέροια.
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:
- Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου,
- Ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού & Νεολαίας ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης,
- Ο Πρόεδρος ΠΕΤΑ Α.Ε. και Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη, ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.
Τα τοπόσημα ως καταλύτες της δυναμικής πορείας
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, τόνισε:
«Τα τοπόσημα δεν είναι απλώς μνημεία ή ιστορικά σημεία αναφοράς. Είναι ζωντανοί φορείς μνήμης, ταυτότητας και πολιτισμού για κάθε τοπική κοινωνία. Η ανάδειξή τους μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει νέες οικονομικές δυνατότητες. Η ΚΕΔΕ στηρίζει ενεργά όλες τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο των τοπόσημων ως καταλύτες μιας βιώσιμης και δυναμικής πορείας των τοπικών κοινωνιών μας».
Μεταξύ άλλων, οι εισηγήσεις θα επικεντρωθούν:
- Στις προοπτικές αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ευρωπού, ώστε να αναδειχθεί σε επιταχυντή της αναπτυξιακής πορείας της Κεντρικής Μακεδονίας.
- Στον ρόλο των τοπόσημων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των πόλεων.
- Στη συμβολή φωτογραφικών αρχείων για την ανακήρυξη της ευρύτερης περιοχής Ωραιοκάστρου ως πάρκο ιστορικής μνήμης.
- Στη δημιουργία Πάρκου Μνήμης πολεμικών καταλοίπων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στη θέση «Πολυβολείο» του Δήμου Ωραιοκάστρου
