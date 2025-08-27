newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Αυτοδιοίκηση 27 Αυγούστου 2025

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
ΡεπορτάζΧρήστος Ράπτης
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και Υπουργούς της κυβέρνησης με αφορμή νέα ψηφιακή εφαρμογή που αφορά την ευταξία των πόλεων,  προσκλήθηκε και συμμετείχε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in, ευκαιρία δοθείσας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, παρέδωσε υπόμνημα που υπογράφει ο ίδιος, στον Πρωθυπουργό με τα προβλήματα και τα ζητούμενα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λάζαρος Κυρίζογλου ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ΚΕΔΕ, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιεχόμενο του υπομνήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπόμνημα καταγράφει τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα των δήμων, με αιχμή την ανάγκη για τρεις επιπλέον δόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, ώστε να κλείσει ισοσκελισμένα το 2025. Παράλληλα, τονίζεται η επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος, τις μισθολογικές αυξήσεις και το τέλος ταφής.

Στο πεδίο των υποδομών, η ΚΕΔΕ ζητά ουσιαστική συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα επισκευών σχολείων, επαναφορά πόρων από χαμένα τέλη (παραλιών, ανθεκτικότητας κ.ά.) και δημιουργία νέου Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για συντήρηση και βελτίωση τοπικών έργων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό, με αιτήματα για άρση της αναστολής προσλήψεων, ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας και προστασία της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Το υπόμνημα επεκτείνεται σε κρίσιμα ζητήματα δημόσιας πολιτικής: λειψυδρία και ύδρευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενέργεια και ΑΠΕ, πολεοδομικές υπηρεσίες, κλιματική αλλαγή και πολιτική προστασία, κοινωνικές δομές, αθλητικές εγκαταστάσεις και προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές.

Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι οι δήμοι βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» απέναντι στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και ζητά άμεση στήριξη από την Πολιτεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους.

Ώρα για πράξεις

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα να διαχειριστεί αυξημένες ευθύνες με περιορισμένα μέσα. Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, δημιουργεί προσδοκίες για έναν πιο σαφή ρόλο των δήμων μέσα στο πολιτειακό σύστημα. Θετικό στοιχείο αποτελεί η συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η στάση της πολιτικής ηγεσίας που δείχνει να έχει επίγνωση τόσο των δυσκολιών όσο και των αναγκών των δήμων. Η πρόθεση του Πρωθυπουργού να «ακούσει» τις τοπικές κοινωνίες ενισχύει αυτή την προοπτική. Το ζητούμενο πλέον είναι η πολιτική βούληση να μετουσιωθεί σε πράξη, ώστε η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει τα εργαλεία που χρειάζεται για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
