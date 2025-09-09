ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων

Να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των δήμων οι πολεοδομίες επιθυμεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με ταυτόχρονη μόνιμη στελέχωση τους με επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα η ΚΕΔΕ αναπτύσσοντας τις θέσεις της σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, σε αναλυτική της ανακοίνωση, τονίζει την έλλειψη χωροταξικών σχεδίων, το θέμα των αρμοδιοτήτων, την ανάγκη κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων, όπου κι εδώ η γνώμη και η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι στρατηγικού χαρακτήρα.

Η ΚΕΔΕ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα νέα φορολογικά μέτρα είναι θετικά, όπως και η μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με την επισήμανση όμως ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου σε αυτό το σημαντικό μέτρο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, επισημαίνει τα παρακάτω:

Θεωρούμε απολύτως θετικά τα φορολογικά μέτρα, που δίνουν έμφαση στην στήριξη των νέων εργαζομένων, καθώς και των οικογενειών με παιδιά. Σε μια περίοδο που το δημογραφικό αναδεικνύεται σε απειλή ακόμη και για την ύπαρξη της χώρας μας μελλοντικά, οι αντοχές των οικογενειών δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και οι νέοι της Πατρίδας μας αναζητούν στο εξωτερικό ένα καλύτερο μέλλον, αυτά τα μέτρα θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι σημαντικό επιπλέον το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά έχουν μόνιμο χαρακτήρα και βρίσκονται εντός των δημοσιονομικών πλαισίων της εθνικής οικονομίας. Εξίσου σημαντική είναι η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Το συγκεκριμένο μέτρο που σήμερα ισχύει μόνο σε 5 νησιά, επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα . Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Το μέτρο θα συμβάλλει στην τόνωση των τοπικών οικονομιών σε αυτούς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, με θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση. Η ΚΕΔΕ προτείνει η μείωση του ΦΠΑ να ισχύσει για λόγους δικαιοσύνης και ισόρροπης ανάπτυξης και για τα μικρά νησιά του Ιονίου. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι οι εξαγγελίες για την επιτάχυνση σημαντικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των χωροταξικών πλαισίων. Η ολοκλήρωση των χωροταξικών πλαισίων αποτελούσε άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα βασικά αιτήματα της ΚΕΔΕ, θεωρώντας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος . Η ΚΕΔΕ υιοθετεί επίσης την ανάγκη για τη λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών, οι οποίες όμως κατά την άποψή μας πρέπει να λειτουργούν ως αρμοδιότητα και ευθύνη των Δήμων, και όχι στην αρμοδιότητα του Κτηματολογίου όπως εξαγγέλθηκε. Για τα φαινόμενα διαφθοράς που πράγματι εμφανίζονται στη λειτουργία κάποιων Πολεοδομιών, δεν ευθύνεται το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ανήκαν στην ευθύνη των δήμων, αλλά σε άλλες πολύχρονες παθογένειες του Κράτους. Παθογένειες όπως : α)Η έλλειψη χωροταξικών σχεδίων και η ανυπαρξία ενός ξεκάθαρου πλαισίου που θα επιτρέπει σε πολίτες και επενδυτές να γνωρίζουν που μπορούν να χτίσουν τι και με ποιους όρους, η πολυνομία και η έλλειψη ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων μεταξύ των βαθμίδων του Κράτους, η υποστελέχωση των Πολεοδομιών. Δεν ευθύνονται οι Δήμοι για το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια οι Πολεοδομίες είναι υποστελεχωμένες και δεν διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό για να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους. Δεν εγκρίνουν οι Δήμοι τις προσλήψεις. β)Ασφαλώς δεν ευθύνονται οι Δήμοι, για την ψήφιση νομοσχεδίων που κρίνονται ως αντισυνταγματικοί.

Οι Δήμοι μπορούν, αν έχουν τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία και το προσωπικό, να λειτουργήσουν καλύτερα από όλους τις Πολεοδομίες, με μεγαλύτερη διαφάνεια κι αποτελεσματικότητα.

Η ΚΕΔΕ συμφωνεί ότι αποτελεί θεσμική προτεραιότητα η μεταρρύθμιση στον τομέα της ενέργειας, όπου είναι κρίσιμο οι παρεμβάσεις που θα προωθηθούν να λαμβάνουν υπόψη και να προτεραιοποιούν τη συμμετοχή των Δήμων στο μοντέλο των ενεργειακών κοινοτήτων. Επίσης πρέπει να προβλέπουν τη διαμόρφωση ενός μόνιμου μηχανισμού μείωσης του ενεργειακού κόστους, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η ΚΕΔΕ θεωρεί επίσης πως πρέπει να αποτελέσει θεσμική προτεραιότητα για την κυβέρνηση η προώθηση της μεταρρύθμισης του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Με αφετηρία τη θέσπιση του Νέου Κώδικα που βρίσκεται σε διαδικασία παρουσίασης, θεωρούμε πως πρέπει το επόμενο διάστημα να προχωρήσει η διαμόρφωση του νέου νομοθετήματος, μέσα από το οποίο θα ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες και θα προβλέπεται η επαρκής χρηματοδότηση των Δήμων με τους οικονομικούς πόρους που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται με επάρκεια, στις αυξημένες τους αρμοδιότητες. Πιστεύουμε ότι μέσα από την αύξηση των πόρων που δίνονται μέσω των ΚΑΠ, θα συμμετέχουν δίκαια και οι Δήμοι στη διανομή του μερίσματος ανάπτυξης και σταθερότητας που έχει πετύχει η χώρα μας. Επιπλέον, θεωρούμε ότι παραμένει ανοιχτή η ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις : α)Στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης στον τομέα αυτό β)Στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων, όπου κι εδώ η γνώμη και η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι στρατηγικού χαρακτήρα. γ)Στην κάλυψη των κενών θέσεων στο προσωπικό των Δήμων, ιδιαίτερα των εξειδικευμένων θέσεων επιστημονικού προσωπικού που έχουν ανάγκη οι μικροί ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι, για να συμμετάσχουν ισότιμα στην κατανομή, διαχείριση και αξιοποίηση εθνικών κι ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αλλά και οι μεγαλύτεροι δήμοι, για τη στελέχωση ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Η ΚΕΔΕ στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξυπηρέτηση του πολίτη και την κοινωνική συνοχή.

Ταυτόχρονα όμως δεν διαπραγματεύεται το δικαίωμά της να διεκδικεί πολιτικές, που ενισχύουν το κύρος του αυτοδιοικητικού θεσμού και προωθούν τα συμφέροντα των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών» καταλήγει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

*πηγή φωτογραφίας, ΚΕΔΕ