Η ΚΕΔΕ στο προσκήνιο στα θέματα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του μηχανισμού και τη βέλτιστη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συμμετείχε ενεργά δια του Προέδρου της κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, στη σύσκεψη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση είναι παρούσα στα κρίσιμα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την τοποθέτησή του στην σύσκεψη επεσήμανε:

«Είναι σημαντικό που αυτή η σύσκεψη γίνεται την ώρα που πρέπει και πριν μπούμε στην καρδιά του χειμώνα. Είναι επίσης σαφές ότι οι Δήμοι θα κάνουν και πάλι όσα απαιτούνται, προκειμένου να κρατήσουν τις πόλεις τους καθαρές».

«Να απομακρύνονται άμεσα τα εμπόδια από ρέματα και ποτάμια»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της απομάκρυνσης εμποδίων από ρέματα και ποτάμια:

«Είναι σημαντικό στα ρέματα και τα υδατορέματα, όπως και στα ποτάμια, να απομακρύνεται κάθε εμπόδιο που μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικό φαινόμενο. Ακόμη και αν υπάρχει πολιτικό κόστος, αυτό πρέπει να μην λαμβάνεται υπόψη. Όταν για παράδειγμα έχει χτιστεί μια στάνη σε ρέμα ή ποτάμι, που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο και να απειλήσει ζωές, πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες να απομακρύνεται».

Τέλος, απευθυνόμενος στον Υπουργό, ο κ. Κυρίζογλου ζήτησε συνάντηση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, «ώστε να γίνει απολογισμός, να εντοπιστούν προβλήματα που προέκυψαν και να επιλυθούν έγκαιρα ενόψει της επόμενης», κάτι το οποίο βρήκε απόλυτα σύμφωνο τον Υπουργό και θα προγραμματιστεί.

Η σύσκεψη κατέδειξε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την αποφασιστικότητα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.