newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ΚΕΔΕ στο προσκήνιο στα θέματα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας
Αυτοδιοίκηση 03 Οκτωβρίου 2025 | 10:44

Η ΚΕΔΕ στο προσκήνιο στα θέματα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας

Συμμετοχή της ΚΕΔΕ σε ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την καλύτερη προετοιμασία ενόψει χειμερινής περιόδου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Spotlight

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με όλους τους συναρμόδιους φορείς, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό του μηχανισμού και τη βέλτιστη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συμμετείχε ενεργά δια του Προέδρου της κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, στη σύσκεψη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση είναι παρούσα στα κρίσιμα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την τοποθέτησή του στην σύσκεψη  επεσήμανε:

«Είναι σημαντικό που αυτή η σύσκεψη γίνεται την ώρα που πρέπει και πριν μπούμε στην καρδιά του χειμώνα. Είναι επίσης σαφές ότι οι Δήμοι θα κάνουν και πάλι όσα απαιτούνται, προκειμένου να κρατήσουν τις πόλεις τους καθαρές».

«Να απομακρύνονται άμεσα τα εμπόδια από ρέματα και ποτάμια»

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της απομάκρυνσης εμποδίων από ρέματα και ποτάμια:

«Είναι σημαντικό στα ρέματα και τα υδατορέματα, όπως και στα ποτάμια, να απομακρύνεται κάθε εμπόδιο που μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικό φαινόμενο. Ακόμη και αν υπάρχει πολιτικό κόστος, αυτό πρέπει να μην λαμβάνεται υπόψη. Όταν για παράδειγμα έχει χτιστεί μια στάνη σε ρέμα ή ποτάμι, που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο και να απειλήσει ζωές, πρέπει με συνοπτικές διαδικασίες να απομακρύνεται».

Τέλος, απευθυνόμενος στον Υπουργό, ο κ. Κυρίζογλου ζήτησε συνάντηση του Προεδρείου της ΚΕΔΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, «ώστε να γίνει απολογισμός, να εντοπιστούν προβλήματα που προέκυψαν και να επιλυθούν έγκαιρα ενόψει της επόμενης», κάτι το οποίο βρήκε απόλυτα σύμφωνο τον Υπουργό και θα προγραμματιστεί.

 Η σύσκεψη κατέδειξε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την αποφασιστικότητα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»
Κοινωνική πολιτική 03.10.25

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για άτομα με αναπηρία, ο οικοδεσπότης, Γιάννης Κωνσταντάτος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρες και τι απαιτείται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ευρώπη: Δήμοι και Περιφέρειες ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων
Ανάπτυξη 02.10.25

Ευρώπη: Δήμοι και Περιφέρειες ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων

Ζητούμενο της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης η καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αγορές, συνεργατικά δίκτυα, για την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης

Σύνταξη
Επείγουσες ενέργειες του Δήμου Ήλιδας για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού σε ποιμνιοστάσια
Έκτακτα μέτρα 02.10.25

Επείγουσες ενέργειες του Δήμου Ήλιδας για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού σε ποιμνιοστάσια

Σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στην Πηνεία προχωράει ο Δήμος Ήλιδας, μετά τη ραγδαία εξάπλωση της νόσου σε ποιμνιοστάσια της περιοχής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
Συμπερίληψη 02.10.25

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
Διασφάλιση επάρκειας 02.10.25

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Σύνταξη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
Κράτη έκτακτης ανάγκης 03.10.25

Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους

46 χρόνια μετά τον θάνατό τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό διατηρούν την επικαιρότητά τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Η αναφορά στον Χάρι 03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
Το «ουάου» είναι λίγο 03.10.25

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μια πολύ τολμηρή, ωστόσο εξόχως κομψή, εμφάνιση καθώς παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Έρευνα 03.10.25

Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών
Ασυλία 03.10.25

Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

To Reuters εστιάζει στην παρότρυνση της Λάουρας Κοβέσι για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η νομοθεσία στην Ελλάδα εμποδίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισήμανε η Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις
Πολιτική 03.10.25

Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι. Τι σηματοδοτεί η ηχηρή παρέμβαση Δένδια απέναντι στην κεντρική γραμμή αλλά και τον Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί οι «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις θα πυκνώσουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Μάσα και θα δεις 03.10.25

Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Champions League 03.10.25

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»
Κοινωνική πολιτική 03.10.25

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για άτομα με αναπηρία, ο οικοδεσπότης, Γιάννης Κωνσταντάτος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρες και τι απαιτείται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα
Άρθρο 86 03.10.25

Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

Στη συνέντευξη Τύπου της Λάουρας Κοβέσι αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σημειώνοντας ότι η ευρωπαία εισαγγελέας εντοπίζει το πρόβλημα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Σύνταξη
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Αποκαλύψεις; 03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρτα: «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» – Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
«Τετελεσμένο έγκλημα» 03.10.25

«Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου

«Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής μητέρας που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο