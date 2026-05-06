Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)

Η Άρσεναλ βρίσκεται έπειτα από 20 χρόνια στον τελικό του Champions League, ωστόσο, προτού το πανηγυρίσει το βράδυ της Τρίτης (5/5) μετά το 1-0 επί της Ατλέτικο στη μεταξύ τους ρεβάνς στα ημιτελικά, είχε… κόντρες.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα υπήρξε ένταση εντός του αγωνιστικού χώρου, με παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια.

Συγκεκριμένα, ο Πούμπιλ έψαξε τον Γκιόκερες για να του ζητήσει τα ρέστα για περιστατικό που είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και ο Ζεσούς, όπως και άλλοι συμπαίκτες του Σουηδού, παρενέβησαν.

Ο Βραζιλιάνος, όμως, χαστούκισε τον Ισπανό αμυντικό, όπως αποτυπώθηκε από μια κάμερα…

Δείτε το βίντεο του Ζεσούς με τον Πούμπιλ: