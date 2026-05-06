Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ

Με ποιον τρόπο άραγε η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ έφυγε από τη Γαλλική Ριβιέρα; Με ιδιωτικό τζετ; Με σωσίβια λέμβο; Μήπως έριξε μια ματιά στα σενάρια της νέας σεζόν του The White Lotus, που διαδραματίζεται στις Κάννες, και βούτηξε με το κεφάλι στον ωκεανό, χωρίς να την νοιάζει τι θα γινόταν;

Η είδηση ότι η διακεκριμένη Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από την επιτυχημένη σαπουνόπερα λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων είναι πολύ ζουμερή για να περιγραφεί με λίγα λόγια –οι ιστορίες για τα παρασκήνια του The White Lotus συνήθως διαρρέουν σταδιακά ενώ η σειρά είναι στον αέρα (διαμάχες! φημολογούμενες σχέσεις! προσθετικά πέη!), όχι πριν.

Δεν έχουμε καν ημερομηνία ακόμα για το πότε θα επιστρέψει η σειρά στις οθόνες. Θα είναι μερικοί μακρύς μήνες, έτσι δεν είναι;

Το δράμα πίσω από το δράμα

Πρόσφτα, οι υπεύθυνοι της σειράς στο HBO επιβεβαίωσαν ότι ο ρόλος της Μπόναμ Κάρτερ «επανεξετάζεται… ξαναγράφεται και αναδιανέμεται» προσθέτοντας: «Είχε γίνει προφανές ότι ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Μάικ Γουάιτ για την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν ταίριαζε καθόλου στο πλατό».

Προσπάθησαν να τονίσουν ότι δεν υπήρχε πραγματικό δράμα πίσω από αυτό το δράμα, με την HBO, τους παραγωγούς της σειράς και τον Γουάιτ, τον μοναδικό σεναριογράφο και σκηνοθέτη της, να δηλώνουν ότι «λυπήθηκαν» για την αποχώρηση της 59χρονης ηθοποιού και «ελπίζουν πολύ να συνεργαστούν ξανά με τη θρυλική ηθοποιό σε κάποιο άλλο έργο σύντομα». Ωστόσο, όλοι υποψιάζονται ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο υπέροχα.

Η αποχώρηση της Μπόναμ Κάρτερ, λοιπόν, μπορεί να ήταν αναπόφευκτη. Ο Γουάιτ έχει την τάση να γράφει επί τόπου, ή τουλάχιστον να διαμορφώνει τις ιστορίες των χαρακτήρων του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κάτι που φαίνεται να προσθέτει ακόμα περισσότερο στο γενικό χάος της σειράς

Μια ξεπεσμένη σταρ

Την Τρίτη 5 Μαΐου, το Variety ανέφερε ότι η Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τη σειρά λόγω «δημιουργικών διαφωνιών».

Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Γουάιτ απαίτησε από την Μπόναμ Κάρτερ να δώσει μια «θορυβώδη» ερμηνεία για τον χαρακτήρα μιας ξεπεσμένης σταρ που επιδιώκει την επιστροφή της.

Η απόφασή της να αποχωρήσει ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά την άφιξή της στο πλατό στη Γαλλική Ριβιέρα. Έκτοτε, έχει αντικατασταθεί από την προηγούμενη συνεργάτιδα του Μάικ Γουάιτ, τη Λόρα Ντερν.

Η επίσης 59χρονη ηθοποιός θα υποδυθεί έναν νέο χαρακτήρα, ο οποίος δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη, αντί να αναλάβει τον ρόλο της Μπόναμ Κάρτερ.

«Μιλάει σοβαρά, τώρα;»

Όταν η Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε, ένας εκπρόσωπος του HBO δήλωσε στο People ότι «έγινε φανερό ότι ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Μάικ Γουάιτ για την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν της ταίριαζε» μόλις αυτή βρέθηκε στο πλατό.

«Δεν σταματούσε ποτέ να βελτιώνει τη σκηνή που ερχόταν ή τη σκηνή που μόλις είχε γυρίσει», έχει πει στενός συνεργάτης του. «Πολλές φορές φώναζε προτάσεις από πίσω από την κάμερα και σκέφτεσαι: “Μιλάει σοβαρά, τώρα;”».

Έχει ξαναγίνει

Ως ηθοποιός που έχει συνηθίσει να εργάζεται σε ταινίες, όπου το πλήρες σενάριο παρουσιάζεται εκ των προτέρων, η Μπόναμ Κάρτερ ίσως να δίστασε μπροστά στην προσέγγιση του Γουάιτ «ας το πάμε αυτοσχέδια!».

Ή μήπως, όπως ανέφερε ανώνυμη πηγή στη Daily Mail το Σαββατοκύριακο, υπήρξε κάποια διαμάχη στο πλατό με τη συμπρωταγωνίστρια Σάντρα Μπέρνχαρντ; (Καθόλου, επέμεινε ο εκπρόσωπος της Μπόναμ Κάρτερ –«δεν έχουν καν συναντηθεί»).

Ή μήπως όντως δεν συνέβη τίποτα το αξιοσημείωτο, όπως επιμένει το HBO –ίσως η Μπόναμ Κάρτερ να μην ήταν τελικά η κατάλληλη για τον ρόλο, κάτι που θυμίζει την προηγούμενη πρόωρη αποχώρηση μιας ηθοποιού του «White Lotus» λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν.

Η εν λόγω ηθοποιός βρισκόταν στο πλατό, δημοσιεύοντας στο Instagram της φωτογραφίες από την Ταϊλάνδη όπου φαινόταν πανευτυχής, για να απολυθεί τελικά και να αντικατασταθεί από την ηθοποιό Σάρλοτ Λε Μπον, με πηγές να υποστηρίζουν ότι ο Μάικ Γουάιτ είχε αποφασίσει να δώσει μεγαλύτερη ηλικία στον χαρακτήρα που υποδυόταν.

Δεν το είχατε ακούσει αυτό; Ίσως επειδή η ηθοποιός που απολύθηκε ήταν η Φραντζέσκα Κόρνεϊ, μια σχεδόν άγνωστη Βρετανίδα, της οποίας η αποχώρηση από μια σειρά υψηλού προφίλ σίγουρα δεν προκάλεσε τα πρωτοσέλιδα που προκάλεσε η περίπτωση της Μπόναμ Κάρτερ.

Ο τελυταίος καβγάς

Ωστόσο, είναι δύσκολο να το δούμε αυτό ως καλό οιωνό για την τέταρτη σεζόν. Γνωρίζουμε ότι θα διαδραματίζεται σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί επισκέπτες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και ότι θα διαθέτει ένα τυπικά εκλεκτικό καστ (ο Στιβ Κούγκαν, ο Βενσάν Κασέλ, η Ρόζι Περέζ και η Χίδερ Γκράχαμ θα εμφανιστούν όλοι).

Ωστόσο, η απώλεια μιας ηθοποιού όπως η Μπόναμ Κάρτερ, η οποία διαθέτει τόσο πλούσιες ικανότητες στο είδος του καυστικού camp που το «White Lotus» χειρίζεται με μαεστρία, αποτελεί ένα μικρό πλήγμα.

Το ίδιο ισχύει και για την προηγούμενη είδηση ότι ο συνθέτης Κριστόμπαλ Ταπία ντε Βεέρ -υπεύθυνος για τα φρενήρη έγχορδα και τα αξέχαστα, συνεχώς μεταβαλλόμενα μουσικά θέματα της σειράς– παραιτήθηκε, μετά από μια (ουφ!) διαφωνία με τον Μάικ Γουάιτ. «Αυτός ήταν και ο τελευταίος μας καβγάς» είπε ο συνθέτης πέρυσι στους The New York Times. «Απλά έλεγε όχι σε όλα».

Ευτυχώς, ο Γουάιτ αντέδρασε σε αυτή τη συνέντευξη με ηρεμία και ευπρέπεια. Α, μισό λεπτό, όχι, δεν το έκανε. «Αυτό ήταν μια άθλια κίνηση» είπε ο Γουάιτ στον ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χάουαρντ Στερν λίγο αργότερα.

«Λέει ότι είχαμε διαμάχη. Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ καβγά μαζί του –εκτός ίσως από μερικά email. Βασικά, του έκανα απλώς τις παρατηρήσεις μου. Δεν νομίζω ότι του άρεσε να περνάει από τη διαδικασία να λαμβάνει σημειώσεις από μένα ή να ζητάει διορθώσεις, επειδή δεν με σεβόταν».

Η Μπόναμ Κάρτερ –την οποία φανταζόμαστε να κάνει ηλιοθεραπεία στον κήπο του τεράστιου σπιτιού της στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, με ένα ποτήρι τεκίλα στο χέρι– πιθανότατα ξεφυσάει με ανακούφιση.

*Με στοιχεία από people.com και independent.com