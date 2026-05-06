Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν
Ήταν λίγο πριν την είσοδο του 2025 όταν η Μπλέικ Λάιβλι έσκασε τη… βόμβα και έκανε άνω-κάτω το Χόλιγουντ. Η γνωστή ηθοποιός κατήγγειλε τον συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, δυσφήμιση και συνολικά 13 κατηγορίες.
Ο κόσμος του θεάματος χωρίστηκε στα δύο, οι celebrities έσπευσαν να «κλείσουν» στρατόπεδο, προτού αποφασίσουν ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τους κάνει καλό, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να προσπαθούν να κρατήσουν αποστάσεις. Άλλοι διακριτικά και άλλοι «φωνάζοντάς» το – όπως στην περίπτωση της Τέιλορ Σουίφτ.
Από τότε πέρασαν πάνω-κάτω 18 μήνες και ενώ όλοι ήταν έτοιμοι να περάσουν τις πόρτες του δικαστηρίου (σε δύο εβδομάδες θα ξεκινούσε η διαδικασία), η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να συμβιβαστούν.
Λίγα πράγματα έχουν γίνει γνωστά για τη συμφωνία έως τώρα. Οι πηγές λένε ότι η 38χρονη σταρ δεν θα πάρει ούτε ένα δολάριο από τον συμπρωταγωνιστή της, ωστόσο κανείς δεν ξέρει αν κέρδισε κάτι ο Μπαλντόνι από όλο αυτό.
Ένα είναι σίγουρο: αυτοί που πανηγυρίζουν εδώ και 48 ώρες είναι οι δικηγόροι των δύο ηθοποιών. Σύμφωνα με την Daily Mail, σε αυτόν τον ενάμιση χρόνο πλήρωσαν (και οι δύο μαζί) περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια στις νομικές τους ομάδες!
Η Μπλέικ Λάιβλι είχε στην ομάδα της τον Μάικλ Γκόττλιμπ και την Έσρα Χάτσον, ενώ ο Τζάστιν Μπαλντόνι τους Μπράιαν Φρίντμαν και Έλιν Γκαροφάλο.
Eye-watering amount Blake Lively and Justin Baldoni’s lawyers were paid revealed https://t.co/JfzNm5tUG5
— Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 6, 2026
«Μπορεί να ανασάνει ξανά. Το να κατηγορείσαι για σεξουαλική παρενόχληση, με όλα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω σου, είναι καταστροφικό» δήλωσε ο Φρίντμαν, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη νίκη του Μπαλντόνι.
Όσο για την Λάιβλι; Τη μέρα που έγινε γνωστή η συμφωνία, προτίμησε να φορέσει το καλύτερό της χαμόγελο και να πάει στο Met Gala.
