Μπλέικ Λάιβλι: Δικαστής «τερματίζει» την αγωγή των 400 εκατ. εναντίον της – Ήττα για τον Μπαλντόνι

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Λιούις Λίμαν υπέγραψε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου τη νέα δικαστική απόφαση, με την οποία «ακυρώνει» την αγωγή των 400 εκατ. δολαρίων του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι κατά της σταρ του Χόλιγουντ Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγού της Ράιαν Ρέινολντς.

Η απόφαση του αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι και οι συν-ενάγοντες από την εταιρεία του, Wayfarer Studios, δεν είχαν καταθέσει περαιτέρω τροποποιημένη αγωγή μετά την αρχική απόρριψη της υπόθεσής τους τον Ιούνιο.

Ο δικαστής είχε προειδοποιήσει όλα τα μέρη στις 17 Οκτωβρίου ότι επρόκειτο να εκδώσει την τελική απόφαση, με την Λάιβλι να είναι η μόνη που ανταποκρίθηκε, ζητώντας να παραμείνει ενεργό το αίτημά της για καταβολή των νομικών εξόδων της, κάτι στο οποίο ο δικαστής συμφώνησε.

Η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε ο Μπαλντόνι κατά της Λάιβλι, του Ράιαν Ρέινολντς και του εκπροσώπου τύπου τους, είχε απορριφθεί τον Ιούνιο, όπως και η ξεχωριστή αγωγή του ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των The New York Times για δυσφήμηση.

«Νίκη» της Λάιβλι

Η δικαστική εξέλιξη είναι η τελευταία πράξη ενός νομικού δράματος που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο με την αρχική αγωγή της Μπλέικ Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι.

Η ηθοποιός τον μήνυσε για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας, καθώς και για μία «εκδικητική» εκστρατεία δυσφήμησης, ισχυρισμούς που ο Μπαλντόνι αρνείται.

Η αρχική αγωγή της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι παραμένει ενεργή, με τη δίκη να έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026.

Η απόφαση του Ιουνίου, που απέρριψε την αγωγή του Μπαλντόνι, βασίστηκε σε νόμο της Καλιφόρνια που ψηφίστηκε μετά το κίνημα #MeToo.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι καταγγελίες της Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση προστατεύονται νομικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για αξίωση δυσφήμησης.

Μετά την απόρριψη της αγωγής, η Λάιβλι είχε μοιραστεί μία ανάρτηση στα Instagram Stories, όπου μίλησε για τον «πόνο» που της προκάλεσε η ανταποδοτική αγωγή.

Οι δικηγόροι της χαιρέτησαν την απόφαση ως «ολική νίκη και πλήρη δικαίωση» για την ηθοποιό, τονίζοντας ότι η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν «πλασματική», κάτι που επιβεβαίωσε και η απόφαση του δικαστηρίου της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου 2025.

Η νομική μάχη ωστόσο δεν έχει τελειώσει, καθώς η αρχική της αγωγή κατά του Μπαλντόνι παραμένει ενεργή, με όλες τις πλευρές να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη δίκη τον Μάρτιο του 2026.