Ήταν Δεκέμβριος του 2024, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου όταν μια κίνηση της Μπλέικ Λάιβλι έσκασε σαν βόμβα στον κόσμο του Χόλιγουντ. Η γνωστή ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αρκετές ακόμα κατηγορίες.

Από τότε έχουν περάσει περίπου 18 μήνες – με τις δύο πλευρές σε όλο αυτό το διάστημα να έχουν βγάλει τα «μαχαίρια» και να αλληλοκατηγορούνταν στον Τύπο, η διαμάχη τους να επηρεάζει τον στενό τους κύκλο, αλλά και τα επαγγελματικά τους projects.

Και δύο εβδομάδες προτού η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, με μια κίνηση-έκπληξη, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να συμβιβαστούν.

It Ends With Us… settled! Blake Lively and Justin Baldoni avoid explosive trial after feuding co-stars finally reach agreement in multimillion case https://t.co/PC6PLXyK9t pic.twitter.com/oqtk6q6NQ0 — Daily Mail (@DailyMail) May 4, 2026

Μάλισταν έβγαλαν και κοινή ανακοίνωση, όπου δηλώνουν υπερήφανοι για το It Ends With Us και για όλους όσους δούλεψαν για να κάνουν την ταινία πραγματικότητα. «Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και αναγνωρίζουμε ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κα Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν. Μένουμε συγκεντρωμένοι στα επαγγελματικά μας projects, μακριά από αντιπαραγωγικά περιβάλλοντα» ανέφερε η κοινή τους ανακοίνωση.

Οι όροι του συμβιβασμού δεν έγιναν γνωστοί (και μάλλον ούτε θα γίνουν), ωστόσο αυτή η κίνηση έμοιαζε με μονόδρομο καθώς τον περασμένο μήνα δικαστής απέρριψε τις δέκα από τις 13 κατηγορίες της Λάιβλι – ανάμεσά τους κι αυτή για σεξουαλική παρενόχληση.

Από την άλλη τον περασμένο Ιούνιο, είχε απορριφθεί η μήνυση του Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον της ηθοποιού και του Ράιαν Ρέινολντς, όπου αξίωνε 400 εκατ. δολάρια.

Όλοι χαρούμενοι και όλοι χαμένοι

Μετά την ανακοίνωση του συμβιβασμού, πηγή κοντά στην υπόθεση αποκάλυψε ότι ήταν κάτι που ήθελαν και οι δύο πλευρές. «Οι επαφές είχαν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, αλλά άργησαν να φτάσουν σε συμφωνία».

Μάλιστα τόνισε πως «κανείς δεν ήθελε αυτή η υπόθεση να φτάσει στα δικαστήρια, καθώς όλοι γνώριζαν πως πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία».

Ωστόσο, μετά από περίπου 1,5 χρόνο, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Από την πλευρά του ο Μπαλντόνι έχει πει ουκ ολίγες φορές ότι τόσο αυτός όσο και η εταιρεία παραγωγής του Wayfarer Studios έχασαν πολλές δουλειές μετά τη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι.

Όσο για την 38χρονη ηθοποιό και τον Ράιαν Ρέινολντς; Σίγουρα έχασαν μια και καλή την εικόνα των «καλών παιδιών», με το απίστευτο χιούμορ, που τους ζήλευαν όλοι στα social media. Η υπόθεση έδειξε μια πλευρά τους που δεν είχε δει ποτέ κανείς στο παρελθόν.