05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05 Μαΐου 2026, 11:21

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Ήταν Δεκέμβριος του 2024, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου όταν μια κίνηση της Μπλέικ Λάιβλι έσκασε σαν βόμβα στον κόσμο του Χόλιγουντ. Η γνωστή ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αρκετές ακόμα κατηγορίες.

Από τότε έχουν περάσει περίπου 18 μήνες – με τις δύο πλευρές σε όλο αυτό το διάστημα να έχουν βγάλει τα «μαχαίρια» και να αλληλοκατηγορούνταν στον Τύπο, η διαμάχη τους να επηρεάζει τον στενό τους κύκλο, αλλά και τα επαγγελματικά τους projects.

Και δύο εβδομάδες προτού η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, με μια κίνηση-έκπληξη, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να συμβιβαστούν.

Μάλισταν έβγαλαν και κοινή ανακοίνωση, όπου δηλώνουν υπερήφανοι για το It Ends With Us και για όλους όσους δούλεψαν για να κάνουν την ταινία πραγματικότητα. «Αναγνωρίζουμε ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και αναγνωρίζουμε ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κα Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν. Μένουμε συγκεντρωμένοι στα επαγγελματικά μας projects, μακριά από αντιπαραγωγικά περιβάλλοντα» ανέφερε η κοινή τους ανακοίνωση.

Οι όροι του συμβιβασμού δεν έγιναν γνωστοί (και μάλλον ούτε θα γίνουν), ωστόσο αυτή η κίνηση έμοιαζε με μονόδρομο καθώς τον περασμένο μήνα δικαστής απέρριψε τις δέκα από τις 13 κατηγορίες της Λάιβλι – ανάμεσά τους κι αυτή για σεξουαλική παρενόχληση.

Από την άλλη τον περασμένο Ιούνιο, είχε απορριφθεί η μήνυση του Τζάστιν Μπαλντόνι εναντίον της ηθοποιού και του Ράιαν Ρέινολντς, όπου αξίωνε 400 εκατ. δολάρια.

Όλοι χαρούμενοι και όλοι χαμένοι

Μετά την ανακοίνωση του συμβιβασμού, πηγή κοντά στην υπόθεση αποκάλυψε ότι ήταν κάτι που ήθελαν και οι δύο πλευρές. «Οι επαφές είχαν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, αλλά άργησαν να φτάσουν σε συμφωνία».

Μάλιστα τόνισε πως «κανείς δεν ήθελε αυτή η υπόθεση να φτάσει στα δικαστήρια, καθώς όλοι γνώριζαν πως πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία».

Ωστόσο, μετά από περίπου 1,5 χρόνο, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Από την πλευρά του ο Μπαλντόνι έχει πει ουκ ολίγες φορές ότι τόσο αυτός όσο και η εταιρεία παραγωγής του Wayfarer Studios έχασαν πολλές δουλειές μετά τη μήνυση της Μπλέικ Λάιβλι.

Όσο για την 38χρονη ηθοποιό και τον Ράιαν Ρέινολντς; Σίγουρα έχασαν μια και καλή την εικόνα των «καλών παιδιών», με το απίστευτο χιούμορ, που τους ζήλευαν όλοι στα social media. Η υπόθεση έδειξε μια πλευρά τους που δεν είχε δει ποτέ κανείς στο παρελθόν.

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Λουκάς Καρνής
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Έφη Αλεβίζου
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ & σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Χουντίνι 03.05.26

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Έφη Αλεβίζου
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Υπεκφυγές 05.05.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου, επιχειρεί η ΑΑΔΕ

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Φύλλια Πολίτη
Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Δύο συλλήψεις 05.05.26

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Σκιάθο: Οι ασυνόδευτοι σάκοι και οι τουρίστες που ήταν... λιμενικοί

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

