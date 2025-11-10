Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Η Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζεται ότι έχει υποστεί ζημίες ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων, λόγω της συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της, κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας της ταινίας «It Ends With Us».

Οι δικηγόροι της Λάιβλι ισχυρίζονται δε ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Υποστηρίζουν επίσης ότι η μάρκα καλλυντικών της, Blake Brown, έχει χάσει 49 εκατομμύρια δολάρια, και η εταιρεία ποτών της, Betty Buzz/Betty Booze, έχει χάσει 22 εκατομμύρια δολάρια λόγω της ζημίας που υπέστη η δημόσια εικόνα της.

Ποιοι ενδέχεται να καταθέσουν, τι ζητάει η Μπλέικ Λαίβλι

Η υπόθεση της Μπλέικ Λάιβλι θα εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026, στο πλαίσιο της αγωγής που κατέθεσε εναντίον του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι, του παραγωγού Τζέιμι Χιθ, του διευθυντή του στούντιο Στιβ Σαρόβιτς.

Στην αγωγή της, η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι έγινε στόχος βίαιων επιθέσεων στο διαδίκτυο ως αντίποινα για την καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης στο πλατό από τον Μπαλντόνι, με τους δικηγόρους της να υπογραμμίζουν τότε ότι η «ζημιά στην τσέπη της» είχε ανέλθει στα 75.000 δολάρια.

Ωστόσο, σε ένα έγγραφο που δόθηκε στην υπεράσπιση τον Ιούλιο και δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, οι δικηγόροι ισχυρίστηκαν ότι έχει υποστεί ζημίες τουλάχιστον 161 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα αναμένεται να ζητήσουν τουλάχιστον τριπλάσια αποζημίωση – σε σχέση με το προαναφερθέν ποσό.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Μπαλντόνι, είχε υποστηρίξει ότι υπέστη ζημίες ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω των συκοφαντικών και ψευδών ισχυρισμών της Λαίβλι εναντίον του.

Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε τον Ιούνιο.

Το έγγραφο που κατέθεσαν οι δικηγόροι της Λάιβι περιλαμβάνει επίσης έναν μακρύ κατάλογο διασημοτήτων και στελεχών κινηματογραφικών στούντιο του Χόλιγουντ που ενδέχεται να έχουν πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση, αν και λίγα από τα μεγάλα ονόματα αναμένεται να καταθέσουν.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους Τέιλορ Σουίφτ, Έμιλι Μπλαντ, Σκούτερ Μπράουν, Χιου Τζάκμαν, Τζιτζί Χαντίντ, τον πρόεδρο της Sony Pictures Τόνι Βιντσεκέρα και τον διευθυντή της Sony Film, Τομ Ρόθμαν.

*Με πληροφορίες από: Variety