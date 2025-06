Τα μαζεύει η Μπλέικ Λάιβλι; Απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι για ψυχική οδύνη

Ήταν λίγο πριν μπει το νέο έτος όταν μια είδηση έκανε άνω κάτω τον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ: η Μπλέικ Λάιβλι κατηγόρησε τον Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά την διάρκεια των γυρισμάτων «It Ends With Us» και μια περίεργη νομική διαμάχη ξεκίνησε από τότε.

Η 37χρονη σταρ της μεγάλης οθόνης φάνηκε αρχικά να έχει όλο τον κόσμο με το μέρος της. Ωστόσο όσο περνούσε ο καιρός, το κλίμα άρχισε να αλλάζει. Η Τέιλορ Σουίφτ γύρισε την πλάτη της στην Λάιβλι, πολλοί A-listers «απέσυραν» τη στήριξή τους, ενώ ο Μπαλντόνι φάνηκε να κερδίζει μια μικρή συμπάθεια.

Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση έχει μέλλον ακόμα, καθώς ο 41χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει υποβάλει αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων, κατηγορώντας την Μπλέικ Λάιβλι και τον Ράιαν Ρέινολντς ότι χρησιμοποίησαν τη δύναμή τους για να επηρεάσουν καταστάσεις.

Και τώρα ήρθε μια ακόμα ανατροπή στη νομική διαμάχη, καθώς η γνωστή ηθοποιός απέσυρε τις κατηγορίες για ψυχική οδύνη σε βάρος του Μπαλντόνι. Ωστόσο, όπως εξήγησε η νομική της ομάδα, αυτό έγινε για άλλους λόγους.

Οι δικηγόροι του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή του «It Ends With Us» ζήτησαν πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους και τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις της Μπλέικ Λάιβλι, κάτι που η ίδια δεν ήθελε. Έτσι, «αναγκάστηκε» να αποσύρει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

