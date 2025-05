«Εύχεται να μην την είχε γνωρίσει»: Η Τέιλορ Σουίφτ μετανιώνει για τη φιλία της με την Μπλέικ Λάιβλι

Για περίπου μια δεκαετία αποτελούν μια από τις πιο γνωστές φιλίες στον κόσμο της βιομηχανίας του θεάματος – άλλωστε είναι και οι δύο νέες, ωραίες, διάσημες και επιτυχημένες. Ωστόσο εδώ και μερικούς μήνες, η Τέιλορ Σουίφτ όχι απλά έχει κρατήσει τις αποστάσεις της από την Μπλέικ Λάιβλι, αλλά μοιάζει να μετανιώνει για αυτή τη σχέση.

Όταν στα τέλη του Δεκεμβρίου η γνωστή ηθοποιός έκανε μήνυση στον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση, μάλλον δεν είχε φανταστεί ότι μερικούς μήνες μετά αυτή η υπόθεση θα κινδύνευε να της διαλύσει την καριέρα.

Από τη στήριξη που δέχθηκε αρχικά, μετά τις συνεχόμενες αποκαλύψεις που έχουν γίνει, οι περισσότεροι A-listers της γυρνούν την πλάτη. Ανάμεσα σε αυτούς και η pop star, που είδε το όνομά της να εμπλέκεται από το πουθενά στην υπόθεση Μπαλντόνι.

Κι εγώ αρχικά προσπάθησε να μείνει μακριά από όλη την κατάσταση, πλέον πηγές κοντά στην Τέιλορ Σουίφτ υποστηρίζουν ότι έχει μετανιώσει για αυτή τη φιλία.

Taylor Swift wishes she never met Blake Lively after being dragged into Justin Baldoni drama: report https://t.co/A975ERXDuQ pic.twitter.com/ObSHDMMnLb

— Page Six (@PageSix) May 22, 2025