Τέιλορ Σουίφτ-Μπλέικ Λάιβλι: Όχι πια φίλες

Η Τέιλορ Σουίφτ «χρειάζεται απόσταση» από τη Μπλέικ Λάιβλι καθώς το όνομά της αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες αγωγές μεταξύ της σταρ του Gossip Girl και του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη του It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η σούπερ σταρ της ποπ «αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τη φιλία τους αυτή τη στιγμή», είπε πηγή από το περιβάλλον της Τέιλορ Σουίφτ στο Page Six.

«Η Τέιλορ είναι πραγματικά πληγωμένη από όλη αυτή την κατάσταση και νιώθει σαν πιόνι» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη βραβευμένη με Grammy «κρατά αποστάσεις» από τη Λάιβλι, 37, και τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς, 48.

«Η Τέιλορ δεν θέλει καμία σχέση με όλη αυτή τη δοκιμασία», αναφέρει το Page Six. «Ήταν πάντα μια πιστή φίλη της Μπλέικ και δεν εκτίμησε καθόλου που την έριξαν μέσα σε όλο αυτό».

Η φιλία των δύο χρονολογείται από το 2015. Οι εκπρόσωποι των Σουίφτ, Λάιβλι και Ρέινολντς αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει ξανά η είδηση ότι η τραγουδίστρια του Bad Blood «δεν μπορεί παρά να αισθάνεται ότι χρησιμοποιείται» από την ηθοποιό.

«Η Τέιλορ δεν εκτιμά ότι αναφέρεται ως ένας από τους σωματοφύλακες της Μπλέικ» υποστήριξε πρόσωπο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε μπλεγμένη στον πόλεμο της Λάιβλι με τον Μπαλντόνι όταν ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι η Λάιβλι χρησιμοποίησε τη φιλία της με τη Σουίφτ για να τον εκφοβίσει κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς.

Σε ρεπορτάζ της η Daily Mail αναφέρει ότι η Σουίφτ αρνήθηκε πρόσκληση για το αφιέρωμα της 50ής επετείου του Saturday Night Live καθώς στο event θα ήταν οι Λάιβλι και Ρέινολντς.

«Η Τέιλορ Σουίφτ κάνει έναν απολογισμό για το ποιοι από τους φίλους της είναι καλοί γι’ αυτήν και ποιοί τη χρησιμοποιούν για προσωπικό όφελος μετά το Blake-gate», πρόσθεσε πρόσωπο από το περιβάλλον της Σουίφτ.

«Ετοιμάζει ένα νέο άλμπουμ και είναι σοκαρισμένη από όσα έχουν γίνει. Δεν θα αφήσει εξωτερικούς παράγοντες να βλάψουν την καριέρα της», διευκρινίζει η πηγή.

Οι πρώην επιστήθιες φίλες δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί από τον Οκτώβριο ενώ η απουσία της Λάιβλι από το Super Bowl, όπου συνήθιζε να το παρακολουθεί μαζί με την Σουίφτ δεν πέρασε απαρατήρητη.

Σε παράλληλο χρόνο η εμφάνιση των Λάιβλι και Ρείνολντς στο επετειακό σόου του Saturday Night Live ήταν μια λάθος κίνηση για την εικόνα τους.

To διαδραστικό σκιτ όπου ο Ρέινολντς διακωμωδεί την νομική καταιγίδα του ζευγαριού στο SNL50, σχολιάστηκε επικριτικά από τους χρήστες στο διαδίκτυο.

Η αντίδραση του Κέβιν Κόστνερ που φάνηκε να είναι παγερά αδιάφορος για το αστείο του Ρέινολντς έγινε viral.

«Κανένα έλεος για τον Ράιαν Ρέινολντς από τον Kέβιν Κόστνερ στο SNL» έγραψαν στα σχόλια.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχει καταθέσει μήνυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατηγορώντας το ζευγάρι των Λάιβλι και Ρέινολντς για συκοφαντική δυσφήμιση και εκβιασμό.