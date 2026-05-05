ΤτΕ: Το κακό σενάριο για τις τράπεζες αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα η περαιτέρω θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία καλεί σε εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, λόγω της αύξησης των γεωπολιτικών κινδύνων και της ενίσχυσης του πληθωρισμού.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας διαθέτει υγιή θεμελιώδη μεγέθη και έχει ενισχύσει την ανθεκτικότητά του σε ενδεχόμενες διαταραχές.

Στην Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, η εγχώρια νομισματική αρχή σημειώνει πως «οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα παραμένουν θετικές, καθώς τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, λειτουργούν ως αντίβαρο στην αυξημένη αβεβαιότητα και τους εξωγενείς κινδύνους».

Τονίζει ωστόσο πως« η παράταση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς και την ποιότητα χαρτοφυλακίου των τραπεζών και την επίτευξη των στόχων τους για πιστωτική επέκταση».

Σύμφωνα με την εγχώρια νομισματική αρχή, «οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα συνδέονται με την άνοδο των διεθνών τιμών των προϊόντων ενέργειας, την αυξημένη αβεβαιότητα εξαιτίας των συρράξεων και το ενδεχόμενο απότομης ανατιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων».

Τα βασικά μεγέθη

Η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξετάζει τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, αξιολογεί τους κινδύνους και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών τομέων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αναλύει τη λειτουργία των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (συστήματα πληρωμών, κεντρικά αποθετήρια τίτλων και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι).

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται, το 2025 οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4,7 δισ. ευρώ, έναντι κερδών 4,2 δισ. ευρώ το 2024.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν η αύξηση των εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες και η μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Αρνητικά συνέβαλαν η μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και η αύξηση των λειτουργικών δαπανών, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των διοικητικών εξόδων.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio – CET1 ratio) σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε σε 15,3% τον Δεκέμβριο του 2025, από 16% τον Δεκέμβριο του 2024 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio – TCR) υποχώρησε οριακά σε 19,7%, από 19,8% τον Δεκέμβριο του 2024.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε σε 3,3% (από 3,8% τον Δεκέμβριο του 2024), καθώς η πιστωτική επέκταση συνδυάστηκε με μείωση των ΜΕΔ.

Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο από την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ και έχει συγκλίνει σημαντικά με τον μέσο όρο των σημαντικών τραπεζών στην Τραπεζική Ένωση.

Πρόβλεψη για τα μάκρο

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ευνοϊκές, σημειώνει ωστόσο ότι η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης το 2026.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1%.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί και αφορούν πρωτίστως τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η διάρκεια και η ένταση της σύρραξης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε εγχώριο επίπεδο.

Εντούτοις, επισημαίνεται στην έκθεση ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων.

Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μάιος 2026

Πηγή: ΟΤ