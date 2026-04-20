ΤτΕ-Inflation Monitor: Πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός σε Ελλάδα και ΕΕ

Σε ρυθμούς πολεμικού εμβατηρίου κινείται το νέο Ιnflation Monitor, το Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που εκδίδει σε μηνιαία βάση η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η ανάλυση της ΤτΕ ξεκινά με την παραδοχή ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις παγκόσμιες πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως μέσω των υψηλών τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Οι πιέσεις αυτές έχουν εν μέρει αποτυπωθεί στην ελληνική οικονομία, ανεβάζοντας τον εναρμονισμένο ετήσιο πληθωρισμό στο 3,4% τον Μάρτιο, έναντι 2,6% στην Ευρωζώνη.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, ενδέχεται να είναι πιο έντονα ορατές τον Απρίλιο, καθώς οι ανατιμήσεις στα ενεργειακά εμπορεύματα θα διαχέονται και στα υπόλοιπα αγαθά.

Όπως αναφέρει το Inflation Monitor, παραπέμποντας στην τελευταία έκθεση του Ευρωσυστήματος, η Ευρώπη βιώνει επί του παρόντος, ένα πολύ σημαντικό αρνητικό σοκ στην προσφορά ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντίκτυπος αυτού του αρνητικού σοκ στον πληθωρισμό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης, τη σοβαρότητά της και τυχόν ζημίες στις δυνατότητες εφοδιασμού των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Πιο ευάλωτη στον πληθωρισμό η Ευρωζώνη

Όσοι παρακολουθούν καθημερινά τις τιμές ενέργειας, χρειάζονται δραμαμίνες για να ξεπεράσουν τη ναυτία από το διαρκές σκαμπανέβασμα του τελευταίου ενάμιση μήνα. Οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων αυξήθηκαν απότομα τον Μάρτιο και παρά τις έντονες διακυμάνσεις, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι προσδοκίες της αγοράς για τον πληθωρισμό επίσης αναθεωρήθηκαν απότομα προς τα πάνω και παραμένουν στα ίδια αυξημένα επίπεδα, από την έναρξη του πολέμου, σημειώνει η έκθεση Ιnflation Monitor.

Οι αντιδράσεις των αγορών στις πληθωριστικές προσδοκίες ήταν πιο έντονες στην Ευρωζώνη, από ό,τι στις ΗΠΑ, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη εξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονομιών από την εισαγόμενη ενέργεια.

Το Ιnflation Monitor για την Ελλάδα

Τόσο ο συνολικός όσο και ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα το 2025 και τους δύο πρώτους μήνες του 2026, με αποτέλεσμα να προκύψουν σημαντικές διαφορές πληθωρισμού σε σχέση με τη ζώνη του ευρώ.

Ο πληθωρισμός στην ενέργεια ήταν αρνητικός τους δύο πρώτους μήνες του 2026, αλλά αυξήθηκε σημαντικά τον Μάρτιο του 2026 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή (στο 7,7% στην Ελλάδα, έναντι 5,1% στην Ευρωζώνη).

Ο συνολικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Μάρτιο του 2026 περισσότερο στη ζώνη του ευρώ παρά στην Ελλάδα, μειώνοντας τη διαφορά.

Στην Ελλάδα, το ενεργειακό σοκ του Μαρτίου, εκτόξευσε απότομα τον συνολικό πληθωρισμό, όμως ο δομικός πληθωρισμός σημείωσε αισθητή επιβράδυνση.

Υποχώρησε ο δομικός πληθωρισμός

Στην Ελλάδα, ο πυρήνας του πληθωρισμού, χωρίς τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων, καπνού, αλκοόλ και της ενέργειας, υποχώρησε στο 2,7% τον Μάρτιο, από 3,5% τον Φεβρουάριο. Το γεγονός αυτό αντανακλά μια αξιοσημείωτη μείωση τόσο στον πληθωρισμό των υπηρεσιών όσο και στον πληθωρισμό των μη ενεργειακών αγαθών. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες υποχώρησε στο 3,8% (από 4,3% τον Φεβρουάριο), στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πέντε μήνες. Αντίστοιχα, τα μη ενεργειακά αγαθά είχαν σχεδόν μηδενικό ετήσιο πληθωρισμό (0,2%), από 1,8% τον Φεβρουάριο.

Τα παραπάνω δεν εμπνέουν απαραίτητα αισιοδοξία. Η συγκυριακή υποχώρηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών συνήθως αντιστρέφεται όσο πλησιάζουμε το καλοκαίρι και αυξάνεται η ζήτηση λόγω τουρισμού. Αντίστοιχα, η αύξηση στις τιμές ενέργειας, μετακυλίεται στα μη ενεργειακά αγαθά σε δεύτερο χρόνο.

Αν συνυπολογίσουμε τον πολύ υψηλό πληθωρισμό των μη επεξεργασμένων τροφίμων, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα στην Ελλάδα κινείται σταθερά σε υπερδιπλάσιο επίπεδο από ό,τι στην Ευρωζώνη. Το πρώτο δίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε διψήφια ποσοστά (10,2% και 12,5%). Τον Μάρτιο υποχώρησε στο 9,9% – όταν στην Ευρωζώνη ανέρχεται στο 4,2%.

Εκτόξευση ρεκόρ στον πληθωρισμό χονδρικής

To Inflation Monitor της ΤτΕ μας δίνει μια πρόγευση για το πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός τους επόμενους μήνες στη χώρα μας, με βάση τον σύνθετο δείκτη PMI, (Purchasing Managers Index), της S&P Global. Ο Δείκτης PMI για τη μεταποίηση καταγράφει τις εκτιμήσεις των υπεύθυνων προμηθειών των επιχειρήσεων και χρησιμεύει ως πρόδρομος δείκτης για τις τιμές λιανικής.

Τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός των τιμών εισροών στη μεταποίηση (που αντανακλά τα κόστη παραγωγής), αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022. Οπως αναφέρει το Ιnflation Monitor, η εκτίναξη του δείκτη τιμών εισροών PMI είναι άμεση συνέπεια των απότομων αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου και του ενεργειακού κόστους που έφερε ο πόλεμος, αλλά και των ελλείψεων πρώτων υλών.

Αντίστοιχα αυξήσεις ρεκόρ σημειώθηκαν και στις τιμές εκροών στη μεταποίηση, δηλαδή στην τιμολόγηση των προμηθευτών για τη χονδρική αγορά. Πρόκειται για την ταχύτερη άνοδο από τον Νοέμβριο του 2022, καθώς οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος στους πελάτες

Η έρευνα των επιχειρήσεων του Μαρτίου δείχνει υψηλότερες προσδοκίες για τις τιμές πώλησης στους τομείς της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου. Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης ήταν ελαφρώς χαμηλότερες σε μηνιαία βάση στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών.

Πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Οι τελευταίες προβολές του Ευρωσυστήματος, αναμένουν άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 2,6% το 2026 (από 2,1% το 2025), εξαιτίας των αυξήσεων στα ενεργειακά αγαθά. Για την ενέργεια η ΕΚΤ αναμένει αύξηση του πληθωρισμού στο 6,2% το 2026 (από αρνητικό πληθωρισμό -0,2% το 2025).

Για το 2027 η ΕΚΤ προσδοκεί ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο του 2%. Το σενάριο αυτό προϋποθέτει εξομάλυνση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων και σταδιακή χαλάρωση στον δομικό πληθωρισμό. Για το 2028 αναμένεται μικρή επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,1%, καθώς δρομολογούνται νέες αυξήσεις στην ενέργεια, ως συνέπεια της αυστηροποίησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα πρόκειται για το νέο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της ΕΕ, το ETS 2.

Πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Το Ιnflation Monitor παραπέμπει στις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, που αναμένουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3,1% το 2026, (από 2,9% το 2025). Εκτός από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, η επιτάχυνση του πληθωρισμού θα προέλθει από τον επίμονο πληθωρισμό των υπηρεσιών.

Οι αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς (ως συνέπεια και της αύξησης του κατώτατου μισθού), οι αυξήσεις στα ενοίκια και οι πιέσεις από την υψηλή τουριστική ζήτηση, θα διατηρήσουν υψηλά τον πληθωρισμό στις υπηρεσίες.

Για το 2027 και 2028, η ΕΚΤ προβλέπει μετριασμό του πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 2,4% και 2,3% αντίστοιχα.

Ειδικά για την ενέργεια, η ΕΚΤ προβλέπει πληθωρισμό 2,8% το 2026, επιβράδυνση στο 1,1% το 2027, και εκ νέου επιτάχυνση το 2028, στο 4,6%

Ο πυρήνας του πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων) θα διαμορφωθεί στο 3% το 2026, καθώς η συνιστώσα των υπηρεσιών παρουσιάζει ισχυρή ανθεκτικότητα. Αναμένεται να μειωθεί στο 2,4% έως το 2027 και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο το 2028.

