Εκτοξεύτηκε στο 3,9% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο

Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 12:10

Ο πληθωρισμός τροφίμων άγγιξε το 4,5%, ενώ ο αντίστοιχος της στέγασης το 5,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο (από 2,7% τον Φεβρουάριο), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου γίνονται ορατές στην Ελλάδα με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, ενώ οι επιπτώσεις δεν έχουν εμφανιστεί πλήρως. Ο πληθωρισμός τροφίμων άγγιξε το 4,5%, ενώ ο αντίστοιχος της στέγασης το 5,7%, κάτι που δείχνει πως η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική για τους πολίτες, οι οποίοι «πιέζονται» υπερβολικά, εξαιτίας της εκτεταμένης ακρίβειας.

Από εκεί και πέρα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες «Άλλα καύσιμα» με 27,4%, «Πετρέλαιο θέρμανσης» με 24,6%, «Πετρέλαιο κίνησης» με 22,8%,  «Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο» με 22% και «Μοσχάρι» με 20,3%.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,6%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%.

Σύγκριση σε ετήσιο επίπεδο

Ειδικότερα, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,9% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε
κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες καρυκεύματα.

• 0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα.

• 2,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 5,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας,
διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

• 0,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 1,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 8,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 0,7% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 6,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.

• 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας.
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,3% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας,
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

• 0,4% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών
σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη. Μέρος της μείωσης αυτής
αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες
υπηρεσίες

Σύγκριση Μαρτίου 2026 με Φεβρουάριο 2026
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,6% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2026,
προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά
(γενικά), λοιπά τρόφιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, μοσχάρι,
ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, βρώσιμα έλαια.

• 0,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 21,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς μέρους των τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές
εκπτώσεις.

• 2,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες κοινοχρήστων,
πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό
αέριο.

• 0,7% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω επαναφοράς μέρους των τιμών στα επίπεδα πριν από
τις χειμερινές εκπτώσεις. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης
κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή
περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,3% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα
καύσιμα, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

• 0,6% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 0,6% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών
στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

Από τη μείωση του δείκτη κατά:

• 0,3% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

Οι προβληματικές συνθήκες
Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα και περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Οι αυξήσεις μισθών, αν και υπαρκτές, δεν επαρκούν για να καλύψουν το κόστος ζωής, ενισχύοντας την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο όμως είναι η αλλαγή στις προσδοκίες. Ο πληθωρισμός παύει να θεωρείται παροδικός και αποκτά χαρακτηριστικά διάρκειας, κάτι που αποτυπώνεται και στις νεότερες προβλέψεις των θεσμών.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 3,5% το 2026, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Στην ίδια κατεύθυνση, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψής της, τοποθετώντας τον πληθωρισμό στο 3,1% από 2,9% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις είναι ισχυρότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι αναθεωρήσεις αυτές αναδεικνύουν μια διαρθρωτική αδυναμία ότι η ελληνική οικονομία παραμένει πιο ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ, κυρίως λόγω της ενεργειακής εξάρτησης αλλά και της δομής της αγοράς. Το σίγουρο είναι ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει ως βασικός κίνδυνος για την οικονομία, όχι βέβαια με την ένταση της κρίσης του 2022, αλλά για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και για την οικονομική πολιτική, ένα δύσκολο crash test ισορροπίας μεταξύ στήριξης και σταθερότητας τιμών.

Οι διεθνείς τιμές ενέργειας, υπό την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων, επανέρχονται δυναμικά, μεταφέροντας αυξήσεις σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η διάχυση αυτών των πιέσεων. Εάν δηλαδή οι ανατιμήσεις στην ενέργεια θα περάσουν και πόσο γρήγορα σε υπηρεσίες, μεταφορές και βασικά αγαθά, δημιουργώντας ένα δεύτερο, πιο επίμονο κύμα πληθωρισμού.

