Ο πληθωρισμός κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία

Η εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν το κυρίαρχο αφήγημα την εβδομάδα που πέρασε στην παγκόσμια οικονομία.

Οι καταναλωτές στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη είδαν τις τιμές στις αντλίες της βενζίνης να αυξάνονται με ρυθμό 21,2% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας ενώ το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, με το δείκτη να καταγράφει βουτιά 10,7%. Στα βόρεια σύνορα οι καταναλωτές στον Καναδά επίσης έχουν γίνει πιο απαισιόδοξοι.

Καθώς η κατάσταση για τους παραγωγούς πετρελαίου και τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή παραμένει ασαφής παρά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, ο πληθωρισμός πιθανότατα θα παραμείνει υψηλός για μήνες.

Ο δείκτης θα καταστήσει πιο δύσκολη τη χάραξη νομισματικής πολιτικής από την Federal Reserve, με τους αξιωματούχους να αντιμετωπίζουν κινδύνους και στις δύο πλευρές της εντολής τους και έχουν εκφράσει διαφορετικές εκτιμήσεις όπως έδειξαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης.

Εν τω μεταξύ, η Νέα Ζηλανδία και η Ινδία ήταν μεταξύ ορισμένων κεντρικών τραπεζών που διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, καθώς οι φόβοι για τον πληθωρισμό αντηχούν παγκοσμίως.

Το Bloomberg σταχυολόγησε τα κυριότερα γεγονότα που σημειώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία την εβδομάδα που πέρασε.

Παγκόσμια οικονομία

Οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας παραμένουν σταθερές προς το παρόν, καθώς οι επιπτώσεις της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον ζωτικής σημασίας αγωγό της δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές.

Η επίθεση την Τετάρτη – ώρες μετά την κήρυξη εκεχειρίας στον πόλεμο του Ιράν – προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους 11 σταθμούς άντλησης κατά μήκος του αγωγού μήκους 746 μιλίων (1.200 χιλιομέτρων) από την πετρελαιοπηγή στα ανατολικά έως τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στα δυτικά.

Αυτό έχει μειώσει την απόδοση κατά 700.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφερε την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι μια σειρά επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της διέκοψε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και έπληξε την προσφορά στις παγκόσμιες αγορές που ήδη πλήττονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι κεντρικές τράπεζες της Νέας Ζηλανδίας, της Ινδίας, της Νότιας Κορέας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, του Περού, της Κένυας και της Σερβίας διατήρησαν σταθερά τα επιτόκια εν μέσω μεγαλύτερου πληθωριστικού κινδύνου από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

ΗΠΑ & Καναδάς

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,9% τον Μάρτιο, ανεβάζοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,3%, ωθούμενος από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας, τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2005. Και τα δύο στοιχεία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε πολύ λιγότερο – μόλις 0,2% για το μήνα και 2,6% σε σχέση με πέρυσι, και οι δύο 0,1% κάτω από τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός ήταν πιο περιορισμένος.

Η σύγκρουση στο Ιράν ήταν το κύριο θέμα για την μηνιαία ένδειξη του πληθωρισμού, καθώς η βενζίνη εκτινάχθηκε κατά 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα της αύξησης των τιμών, σύμφωνα με την BLS.

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του πανεπιστημίου Μίσιγκαν έκανε βουτιά της τάξης του 10,7%, από την έρευνα του Μαρτίου, υποχωρώντας στο 47,6 – το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι δείκτες τρεχουσών συνθηκών και προσδοκιών κατέγραψαν επίσης διψήφιες μηνιαίες μειώσεις.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στον Καναδά υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε άνοδο των τιμών ενέργειας και τροφοδότησε ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό. Μόλις το 15% των Καναδών βλέπουν μια ισχυρότερη οικονομία σε έξι μήνες από τώρα, σε σύγκριση με 27% πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Ευρώπη

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε απροσδόκητα τον Φεβρουάριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση μια ταχεία ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η πτώση αυτή δεν προσφέρει καμία διαβεβαίωση ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες για μια ουσιαστική ανάκαμψη.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία της ευρωζώνης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους λόγω του πολέμου στο Ιράν, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ανάκαμψη της περιοχής.

Ασία

Η Κίνα εξήλθε από τον αποπληθωρισμό των εργοστασίων μετά από περισσότερα από τρία χρόνια, καθώς το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατακόρυφα όταν ο πόλεμος στο Ιράν διέκοψε σημαντικά την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η Κίνα είχε παγιδευτεί σε μια αποπληθωριστική σπείρα από τα τέλη του 2022, καθώς η υπερπροσφορά στον κατασκευαστικό κλάδο και η υποτονική εγχώρια ζήτηση οδήγησαν σε έντονους πολέμους τιμών που διέβρωσαν τα κέρδη των εταιρειών και επιβράδυναν την αύξηση των μισθών.

Οι εξαγωγές της Ταϊβάν εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς η αχαλίνωτη παγκόσμια ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης επισκίασε τις αβεβαιότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι μισθοί στην Ιαπωνία, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό, αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων ήδη από αυτόν τον μήνα. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση.

Αναδυόμενες αγορές

Ο πληθωρισμός στη Χιλή αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάρτιο, αντανακλώντας τον μερικό αντίκτυπο της μεγαλύτερης αύξησης του κόστους καυσίμων στη χώρα από τουλάχιστον το 1980, η οποία θα επηρεάσει την οικονομία τους επόμενους μήνες.

Νέες αμφιβολίες σχετικά με τον ρυθμό των μειώσεων των επιτοκίων στη Βραζιλία εγείρουν ανησυχίες ότι οι αθετήσεις πληρωμών, που ήδη βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, θα συνεχίσουν να αυξάνονται και θα επηρεάσουν αρνητικά τα κέρδη των τραπεζών και των fintechs.

Πηγή: ot.gr