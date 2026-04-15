Πληθωρισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των τιμών

Με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο να ανακοινώνονται σήμερα, η αγορά προετοιμάζεται για το πρώτο καθαρό αποτύπωμα της νέας πληθωριστικής πίεσης. Οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι η περίοδος αποκλιμάκωσης ολοκληρώνεται και ότι η οικονομία εισέρχεται σε μια φάση πιο επίμονου πληθωρισμού.

Το πρώτο σήμα έχει ήδη δοθεί. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat τοποθετεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,3% για τον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική στροφή από τα επίπεδα του 2,5%–2,7% των προηγούμενων μηνών. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει την επανεμφάνιση πιέσεων, με βασικό μοχλό την ενέργεια.

Οι διεθνείς τιμές ενέργειας, υπό την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων, επανέρχονται δυναμικά, μεταφέροντας αυξήσεις σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια. Το κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η διάχυση αυτών των πιέσεων. Εάν δηλαδή οι ανατιμήσεις στην ενέργεια θα περάσουν και πόσο γρήγορα σε υπηρεσίες, μεταφορές και βασικά αγαθά, δημιουργώντας ένα δεύτερο, πιο επίμονο κύμα πληθωρισμού.

Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα και περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Οι αυξήσεις μισθών, αν και υπαρκτές, δεν επαρκούν για να καλύψουν το κόστος ζωής, ενισχύοντας την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο όμως είναι η αλλαγή στις προσδοκίες. Ο πληθωρισμός παύει να θεωρείται παροδικός και αποκτά χαρακτηριστικά διάρκειας, κάτι που αποτυπώνεται και στις νεότερες προβλέψεις των θεσμών.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί στο 3,5% το 2026, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Στην ίδια κατεύθυνση, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψής της, τοποθετώντας τον πληθωρισμό στο 3,1% από 2,9% προηγουμένως, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις είναι ισχυρότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Οι αναθεωρήσεις αυτές αναδεικνύουν μια διαρθρωτική αδυναμία ότι η ελληνική οικονομία παραμένει πιο ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ, κυρίως λόγω της ενεργειακής εξάρτησης αλλά και της δομής της αγοράς. Το σίγουρο είναι ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει ως βασικός κίνδυνος για την οικονομία, όχι βέβαια με την ένταση της κρίσης του 2022, αλλά για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και για την οικονομική πολιτική, ένα δύσκολο crash test ισορροπίας μεταξύ στήριξης και σταθερότητας τιμών.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σήμερα δεν θα είναι απλώς μια επιβεβαίωση των τάσεων. Θα αποτελέσουν το πρώτο σαφές σήμα για το αν η οικονομία εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ακρίβειας και πόσο βαθύς μπορεί να είναι.

