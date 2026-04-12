12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Απαραίτητη η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών λέει η ΤτΕ
Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 08:26

Απαραίτητη η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών λέει η ΤτΕ

Η ελάφρυνση του κόστους εργασίας προϋπόθεση για την ανάπτυξη σημειώνει η έκθεση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τονωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος για στήριξη της αγοράς εργασίας.

Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία. Αυτή είναι μία από τις βασικές συστάσεις πολιτικής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) όπως περιγράφεται στην έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία 2025.

ΤτΕ: Προς σωστή κατεύθυνση η μείωση των φορολογικών συντελεστών

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών το τρέχον έτος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναμένεται να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ωστόσο χρειάζεται να μειωθούν περαιτέρω οι εργοδοτικές εισφορές ώστε η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών να βελτιωθεί και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Στην πράξη, η κεντρική τράπεζα καταδεικνύει την ελάφρυνση του κόστους εργασίας μέσα από την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ως προϋπόθεση για την επόμενη φάση της ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, η έκθεση επισημαίνει πως η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές κατά το τρέχον έτος είναι «προς τη σωστή κατεύθυνση» , καθώς αναμένεται να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Όμως, την ίδια στιγμή τονίζεται πως χρειάζεται «να μειωθούν περαιτέρω οι εργοδοτικές εισφορές» .

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει άλλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (του μη μισθολογικού κόστους), πέραν της μισής ποσοστιαίας μονάδας που είναι ήδη προγραμματισμένη εντός του 2027. Η υπουργός Εργασίας αναφερόμενη στις πρόσφατες

προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους ως αντιστάθμισμα στην αύξηση των αμοιβών, ώστε να περιορισθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων, σημείωσε ότι εκκρεμεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα και τόνισε ότι μετά από αυτή, η συνολική μείωση – από το 2019 – θα φθάνει τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Στα κίνητρα για εργασία που αναφέρονται στην έκθεση συγκαταλέγονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα και στο σύστημα κοινωνικών παροχών. Επίσης, προτείνεται ο περιορισμός των κινήτρων πρόωρης αποχώρησης από την αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.

Την ίδια στιγμή, εξίσου αξιόλογη πρόκληση θεωρούν οι συντάκτες της έκθεσης την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ζητείται να θεσμοθετηθούν επιπλέον κίνητρα για την προσέλκυση ατόμων που βρίσκονται εκτός του εργατικού δυναμικού, ειδικά για γυναίκες και νέους. Ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες γυναίκες, χαρακτηρίζεται απαίτηση η ολοκλήρωση της στρατηγικής για τη στήριξη της οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο στις προτάσεις που γίνονται είναι η υιοθέτηση πολιτικών που διευκολύνουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, όπως είναι η επέκταση και η αναβάθμιση των δομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, η προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης
Οικονομία 12.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης

Ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ενδεχομένως στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες
Οικονομικές Ειδήσεις 11.04.26

Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες

Αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Αγνοούμενη για 32 χρόνια 12.04.26

Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Το διαρκές χάσμα 12.04.26

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης
Οικονομία 12.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης

Ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ενδεχομένως στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο

Σύνταξη
Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – «Κάναμε την τελευταία μας προσφορά»
Θολό τοπίο 12.04.26 Upd: 10:00

Σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις – Αποχώρησε ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – «Κάναμε την τελευταία μας προσφορά»

Χωρίς συμφωνία σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί - Το Πακιστάν καλεί τις δύο πλευρές να κρατήσουν την εκεχειρία - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν
Κόσμος 12.04.26

Κόντρα Ερντογάν – Νετανιάχου με φόντο την εκεχειρία στο Ιράν

Ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ο κ. Ερντογάν προειδοποίησε εναντίον δυνητικών «προκλήσεων» και «δολιοφθορών» που θα μπορούσαν να την υπονομεύσουν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Κοντά σε ομάδα της Euroleague o Λοβέρν

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Καιρός 12.04.26

Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

