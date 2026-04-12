Απαραίτητη η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών λέει η ΤτΕ

Περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τονωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος για στήριξη της αγοράς εργασίας.

Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία. Αυτή είναι μία από τις βασικές συστάσεις πολιτικής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) όπως περιγράφεται στην έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία 2025.

ΤτΕ: Προς σωστή κατεύθυνση η μείωση των φορολογικών συντελεστών

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών το τρέχον έτος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναμένεται να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ωστόσο χρειάζεται να μειωθούν περαιτέρω οι εργοδοτικές εισφορές ώστε η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών να βελτιωθεί και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Στην πράξη, η κεντρική τράπεζα καταδεικνύει την ελάφρυνση του κόστους εργασίας μέσα από την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ως προϋπόθεση για την επόμενη φάση της ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, η έκθεση επισημαίνει πως η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές κατά το τρέχον έτος είναι «προς τη σωστή κατεύθυνση» , καθώς αναμένεται να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Όμως, την ίδια στιγμή τονίζεται πως χρειάζεται «να μειωθούν περαιτέρω οι εργοδοτικές εισφορές» .

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει άλλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (του μη μισθολογικού κόστους), πέραν της μισής ποσοστιαίας μονάδας που είναι ήδη προγραμματισμένη εντός του 2027. Η υπουργός Εργασίας αναφερόμενη στις πρόσφατες

προτάσεις των εργοδοτικών οργανώσεων για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους ως αντιστάθμισμα στην αύξηση των αμοιβών, ώστε να περιορισθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων, σημείωσε ότι εκκρεμεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα και τόνισε ότι μετά από αυτή, η συνολική μείωση – από το 2019 – θα φθάνει τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Στα κίνητρα για εργασία που αναφέρονται στην έκθεση συγκαταλέγονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα και στο σύστημα κοινωνικών παροχών. Επίσης, προτείνεται ο περιορισμός των κινήτρων πρόωρης αποχώρησης από την αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.

Την ίδια στιγμή, εξίσου αξιόλογη πρόκληση θεωρούν οι συντάκτες της έκθεσης την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ζητείται να θεσμοθετηθούν επιπλέον κίνητρα για την προσέλκυση ατόμων που βρίσκονται εκτός του εργατικού δυναμικού, ειδικά για γυναίκες και νέους. Ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες γυναίκες, χαρακτηρίζεται απαίτηση η ολοκλήρωση της στρατηγικής για τη στήριξη της οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο στις προτάσεις που γίνονται είναι η υιοθέτηση πολιτικών που διευκολύνουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, όπως είναι η επέκταση και η αναβάθμιση των δομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, η προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης και η ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

