Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Ιανουαρίου 2026 | 20:22

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται οι μη μισθωτοί να «κλειδώσουν» το ύψος των εισφορών τους για τις ασφαλιστικές εισφορές της νέας χρονιάς

Σύνταξη
Χρονικό περιθώριο έως το τέλος Ιανουαρίου έχουν περίπου 1,4 εκατομμύρια μη μισθωτοί για να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία ή αν θα αλλάξουν επίπεδο εισφορών για το 2026. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το μηνιαίο κόστος, αλλά επηρεάζει άμεσα και το ύψος της μελλοντικής σύνταξης.

Η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς και όσους έχουν παράλληλα μισθωτή απασχόληση και επιθυμούν διαφορετική κατάταξη.

Η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και η διαδικασία για τις ασφαλιστικές εισφορές

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ για την επιλογή κύριας ασφάλισης, επικουρικής και εφάπαξ έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 10 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αίτησης – δήλωσης μεταβολής κατηγορίας.

Σύμφωνα με τον φορέα, η κατηγορία που θα επιλεγεί θα ληφθεί υπόψη κατά την τελική εκκαθάριση των εισφορών. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναστέλλεται η αποστολή ειδοποιητηρίων, προκειμένου να ενσωματωθεί η νέα επιλογή.

Όσοι δεν προβούν σε καμία ενέργεια, παραμένουν αυτόματα στην ασφαλιστική κατηγορία που είχαν το προηγούμενο έτος.

Η «παγίδα» της πρώτης κατηγορίας

Παρά τη δυνατότητα επιλογής υψηλότερης κατηγορίας, η συντριπτική πλειονότητα των μη μισθωτών – πάνω από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι – εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Το χαμηλότερο μηνιαίο κόστος λειτουργεί ως κίνητρο, ωστόσο το τίμημα είναι βαρύ σε βάθος χρόνου: με 40 χρόνια ασφάλισης, οι συντάξεις που προκύπτουν από την πρώτη κατηγορία με δυσκολία ξεπερνούν τα 800 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, εννέα στους δέκα επαγγελματίες διατηρούν αυτή την επιλογή για το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού τους βίου.

Αυξημένες εισφορές από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι εισφορές των μη μισθωτών έχουν αναπροσαρμοστεί ανοδικά κατά 2,6%, ποσοστό που βασίζεται στην πρόβλεψη πληθωρισμού του 2025 και έχει ήδη ενσωματωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αύξηση θεωρείται συγκρατημένη σε σχέση με το 2025 (2,7%) και σημαντικά χαμηλότερη από το ενδεχόμενο σενάριο σύνδεσης με τον δείκτη μισθών, που θα οδηγούσε σε επιβάρυνση άνω του 5,5%.

Πίνακας νέων μηνιαίων εισφορών για το 2026 – (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υπέρ ανεργίας)

• 1η κατηγορία: 261,01 € (από 254,65 €)
• 2η κατηγορία: 311,22 € (από 303,59 €)
• 3η κατηγορία: 370,99 € (από 361,84 €)
• 4η κατηγορία: 443,90 € (από 432,90 €)
• 5η κατηγορία: 529,96 € (από 516,78 €)
• 6η κατηγορία: 686,53 € (από 669,39 €)

Η απόφαση που «γράφει» σύνταξη

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά στρατηγική απόφαση με μακροχρόνιες συνέπειες. Το δίλημμα μεταξύ χαμηλής εισφοράς σήμερα και αξιοπρεπούς σύνταξης αύριο παραμένει κεντρικό για χιλιάδες επαγγελματίες, σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που επιβραβεύει – θεωρητικά – τη συνέπεια και το ύψος καταβολών.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

Business
ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
CEDEFOP: 3+1 σενάρια για το μέλλον της εργασίας – Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»
CEDEFOP 20.01.26

Τρία συν ένα σενάρια για το μέλλον της εργασίας - Το καλό, το κακό, το μέτριο και το «σκάσε και κολύμπα»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης CEDEFOP παρουσιάζει τέσσερα σενάρια για το πώς θα είναι η αγορά εργασίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο κοντινό μας μέλλον, το 2040.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 20.01.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Ελλάδα 20.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
Οι πρώτες αποφάσεις 20.01.26

Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους - «Δεν φεύγουμε»

Την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, χωρίς όμως να τους κλείνουν έλαβαν ομόφωνα οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που είχαν ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο