Αύξηση κατά 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος παρουσίασε το χρέος προς τον e-ΕΦΚΑ δημιουργώντας εύλογες αμφιβολίες κατά πόσο θα εισπραχθεί ποτέ το σύνολο της οφειλής. Το χρέος ξεπέρασε τα 50 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 50,68 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 αυξημένο κατά 1,84 δισ. ευρώ σε σχέση με το τον αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Μηδενικής εισπραξιμότητας χαρακτηρίζει το ΚΕΑΟ το 20% της οφειλής

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή οι οφειλές περιλαμβάνουν τις κύριες οφειλές ύψους 29,84 δισ. ευρώ και τα πρόσθετα τέλη ύψους 20,84 δισ. ευρώ.

Η ετήσια αύξηση οφείλεται κυρίως στα πρόσθετα τέλη που σε σχέση με το 2024, έχουν διογκωθεί κατά 1,58 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 258,7 εκατ. ευρώ προκύπτουν από αντίστοιχη αύξηση των κύριων οφειλών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παλαιότερη έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εκτιμά ότι το 20% των οφειλών προς τον e – ΕΦΚΑ είναι αδύνατον να εισπραχθεί καθώς χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή ακόμη και μηδενικής εισπραξιμότητας. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η έκθεση του γραφείου προυπολογισμού σημειώνει ότι η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει από το εύρος οφειλής άνω των 10.000 ευρώ (κατά 579,6 εκατ. ευρώ συνολικά), ενώ μείωση καταγράφεται στις κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ (κατά 320,9 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΑΟ, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώθηκαν στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 στους 1.513.854 (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο σχεδόν των κύριων οφειλών αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ μεγάλο ποσοστό των κύριων οφειλών εντοπίζεται στο εύρος οφειλής από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Οι απώλειες

Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ οι οφειλές που θεωρούνται μη εισπράξιμες (άνω των 10 δισ. ευρώ) αφορούν εργοδότες πτωχευμένους, εργοδότες σε καθεστώς εκκαθάρισης, εργοδότες με οφειλές πριν από την εφαρμογή του συστήματος ασφάλισης μέσω αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ), που δεν έχουν ποτέ υποβάλει ΑΠΔ και που δεν έχουν ποτέ καταβάλει ποσά στο ΚΕΑΟ, καθώς και οφειλές ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Σύμφωνα με την έκθεση στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές, για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.α.

Πηγή: ΟΤ