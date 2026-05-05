Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο

Τη μνήμη των θυμάτων της Marfin τίμησαν ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, η βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσινά και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Θανάσης Γλαβίνας.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει πως τίμησαν τη μνήμη των συνανθρώπων μας, «που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού» και υπογραμμίζει πως «16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι».

«Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο», σημειώνει ο κ. Δουδωνής.

Η ανάρτηση Δουδωνή για την Marfin

Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι. Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.