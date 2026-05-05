Marfin: 16 χρόνια από την τραγωδία – Συγγενείς και φίλοι αφήνουν λουλούδια για τα θύματα

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στη Σταδίου. Από το πρωί, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες περνούν από το σημείο για να αφήσουν ένα λουλούδι τιμώντας τα θύματα.

Στο σημείο βρέθηκε και η Μαρία Καραγιάννη που απεικονίζεται σε φωτογραφία από το 2010 να βρίσκεται στο μπαλκόνι του υποκαταστήματος της τράπεζας και να ζητά βοήθεια ενώ καπνοί έβγαιναν μέσα από το κτίριο.

Ήταν 5 Μαΐου 2010 όταν κατά τη διάρκεια γενικής απεργίας ενάντια στα οικονομικά μέτρα, ομάδα αγνώστων προκάλεσε εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενοι.

Ο καπνός και οι τοξικές αναθυμιάσεις τύλιξαν γρήγορα το κτίριο. Ενώ οι περισσότεροι υπάλληλοι κατάφεραν να διαφύγουν από τον φωταγωγό προς τη στέγη ή απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Στο σημείο βρίσκεται ένα μικρό μνημείο, μια πλάκα στην οποία αναγράφεται η εξής φράση: «Σε αυτό το κτίριο, στις 5 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους, Ποτέ ξανά».

«Άσχετα από τις παραλείψεις ήταν εγκληματική ενέργεια»

Από νωρίς το πρωί σήμερα, πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μικρό μνημείο που έχει στηθεί έξω από το κτίριο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία, επί της Σταδίου. Ανάμεσά τους και πρώην εργαζόμενοι της Μαρφίν.

«Ο κόσμος εγκλωβίστηκε μέσα λόγω της συγκέντρωσης και πιστεύω ότι ήταν μια εγκληματική ενέργεια. Άσχετα από τις παραλείψεις και τα λάθη, ήταν μια εγκληματική ενέργεια αυτών που έβαλαν τη φωτιά και κάηκαν τα παιδιά και πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρούνται ακόμα ψυχολογικά και οι οικογένειές τους» ανέφερε ένας συνάδελφος των θυμάτων που βρέθηκε στη Σταδίου.

Όπως είπε, «οι περισσότεροι που γνωρίζω έχουν συνταξιοδοτηθεί και αυτοί γιατί είναι μεγάλοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εργάζονται ακόμα».

Ερωτηθείς αν έχει μιλήσει μαζί τους για το περιστατικό είπε ότι «είναι μια τραγική εμπειρία, δεν είναι για να τις συζητάς ούτε με αυτούς τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Στην καθημερινότητά τους ήταν σοκαρισμένοι και ταραγμένοι. Δεν μπορούσες να πας να τους πεις ‘τι πώς ένιωσες εκεί’ ας πούμε. Τι να τους πεις;».

Για τους ανθρώπους της τράπεζας το βασικό αίτιο της τραγωδίας «είναι ο εγκλωβισμός, γιατί το κτίριο ήταν παλιό. Η διέξοδος ήταν περιορισμένη, οι δυνατότητες διεξόδου ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Η έξοδος η κεντρική μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά τελείως».

Tο 2013, στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξ αμελείας. Η δικαστική απόφαση ανέδειξε πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας (όπως η κλειδωμένη πόρτα της ταράτσας) και στην εκπαίδευση του προσωπικού, παράγοντες που συνέβαλαν καθοριστικά στον εγκλωβισμό και τον θάνατο των τριών υπαλλήλων.