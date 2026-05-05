«Μια ανάσα από την Dubai BC ο Μπλόσομγκεϊμ…»
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Η Μονακό μπορεί να κοντράρεται με τον Ολυμπιακό απόψε (20:45) στο Πριγκιπάτο στο Game 3 της σειράς των play offs της Euroleague, όμως δημοσίευμα ανάβει… φωτιές για το μέλλον του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ που πραγματοποιεί και φέτος εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα των Μονεγάσκων ετοιμάζεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, παραμένοντας «κάτοικος» Euroleague. Όπως αναφέρει το «BasketNews», ο Μπλόσομγκεϊμ ολοκληρώνει τη μετακίνησή του στη Dubai BC και μάλιστα με ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην ομάδα της Μέσης Ανατολής έως το 2028.
Ο παίκτης όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, πρόκειται να μείνει ελεύθερος μετά από τέσσερις σεζόν στη Μονακό, με την οποία έφτασε κάθε χρόνο, από το 2022, στα playoffs, καταγράφοντας και δύο παρουσίες σε Final Four.
Δείτε την ανάρτηση για το μέλλον του Μπλόσομγκεϊμ:
Jaron Blossomgame is expected to join Dubai Basketball after the season, per sources.
He’s been Monaco’s top scorer in the final 10 games of the EuroLeague regular season.
More on BasketNewshttps://t.co/nw87reSwbw
— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 5, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπλόσομγκεϊμ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη EuroLeague, μετρώντας 9.6 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 10.4 PIR σε λιγότερο από 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.
Στα τελευταία 10 παιχνίδια της regular season, στην προσπάθεια της Μονακό να μπει στα playoffs, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους με 80% στα δίποντα, μαζί με 4,5 ριμπάουντ, 1,1 κλεψίματα, 1 ασίστ και 0,6 τάπες σε 28 λεπτά ανά αγώνα.
