Ο Πίτερς, η Μιλάνο και ο… Μπλόσομγκεϊμ – Το «ντόμινο» της Euroleague στο «4»

«Καυτό» αναμένεται να είναι -και- το φετινό καλοκαίρι στην… πιάτσα της Euroleague, με τις ομάδες να φαίνεται να κάνουν τις κινήσεις τους παρασκηνιακά, ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας ήδη τις πρώτες φήμες για τον Άλεκ Πίτερς, τον Ντέβον Χόλ και την Αρμάνι.

Αυτή τη φορά, ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, πάει την εν λόγω ιστορία με τον Αμερικανό φόργουορντ του Ολυμπιακού, ένα βήμα παρακάτω. Όπως αναφέρει, η Αρμάνι είναι μία από τις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωσή του, αλλά και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν δείξει ενδιαφέρον.

Ο ΛεΝτέι φέρνει Πίτερς και αυτός… Μπλόσομγκεϊμ

Alec Peters has received a strong interest from several EuroLeague teams.

Olimpia Milano is one of them. Milan is following carefully him. pic.twitter.com/2o53KJT1dM — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 27, 2026

Δεν αποκλείεται μάλιστα η περίπτωση του Πίτερς να συνδέεται με αυτή του Ζακ ΛεΝτέι. Ο έτερος Αμερικανός της Αρμάνι αρέσει σε αρκετές ομάδες και δεν αποκλείεται να αποχωρήσει, αν και οι Ιταλοί θα ήθελαν να τον κρατήσουν και τη νέα σεζόν. Όπως τονίζει ο Αντρεάνι, ο παίκτης αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένος στο τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι της σεζόν και δεν θα πάρει κάποια απόφαση.

Strong interest from a few top teams in EuroLeague for Zach LeDay, I’m told. Olimpia Milano wants to keep him as a strong player in the project and he’s also happy in Milan. No decision yet, LeDay strongly focused on the last part of the season. pic.twitter.com/2L8A0jTu1l — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 27, 2026

Όλα αυτά, την ώρα που για τον Ολυμπιακό υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα στο εξωτερικό για το πώς θα μπορούσε να καλυφθεί ένα πιθανό κενό σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Πίτερς, με το πιο… έντονο σενάριο οι «ερυθρόλευκοι» να βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από τη Μονακό το προσεχές καλοκαίρι.