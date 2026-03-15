H Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει τον Πίτερς για το καλοκαίρι

Ο Άλεκ Πίτερς είναι αναμφίβολα ένας από τους καλύτερους παίκτες στη θέση του στη Euroleague και σίγουρα ο καλύτερος σουτέρ στο ρόστερ του Ολυμπιακού, απειλώντας τόσο ως σουτέρ θέσης, όσο και μετά από ντρίμπλα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ολοκληρώνει την συνεργασία του με τους Πειραιώτες το ερχόμενο καλοκαίρι, με τις δύο πλευρές να μην έχουν κάτσει στο τραπέζι για να συζητήσουν το ενδεχόμενο ανανέωσης του συμβολαίου του.

Αυτό δεν αποκλείεται να γίνει το προσεχές διάστημα, ωστόσο τα πάντα θα κριθούν από την κατάληξη της σεζόν, με την ομάδα να έχει το μυαλό της μονάχα στους στόχους που έχει μπροστά της.

Η λίστα της Χάποελ και ο Πίτερς

Ωστόσο δημοσιεύματα στο εξωτερικό αποκαλύπτουν αρκετούς ενδιαφερόμενους για τον Πίτερς, ο οποίος είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας για τη διοργάνωση και μπορεί στον Ολυμπιακό να είναι πίσω από τον Βεζένκοφ, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Euroleague, θα ήταν βασικός.

Τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας έχει ήδη ανοίξει η Χάποελ Τελ Αβίβ, με ισραηλινό δημοσίευμα να παρουσιάζει τα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι η ομάδα θα αγωνίζεται και την επόμενη χρονιά στη Euroleague.

Μέσα σε αυτά είναι αυτό του φόργουορντ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με το «Israel Hayom», ο οποίος όπως λένε οι Ισραηλινοί τσεκάρεται και από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη λίστα του Ιτούδη υπάρχουν και παίκτες όπως ο Σάριτς και ο Λεντέι για την frontline και οι Φλιν, Φρανσίκο και Κόντι-Μίλερ ΜακΚιντάιρ για την περιφέρεια.