Αμερικανοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί και την κόρη της

Οι Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνέλαβαν την ανιψιά του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί στις ΗΠΑ την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές μάλιστα συνέλαβαν και την κόρη της.

Ο Κασέμ Σολεϊμανί είχε σκοτωθεί μαζί με έξι ακόμη άτομα μετά από επίθεση των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020.

A niece and grandniece of slain Iranian military commander Qassem Soleimani were arrested by US federal agents on Friday, the State Department says, adding that Secretary of State Marco Rubio has revoked their lawful permanent resident status. pic.twitter.com/eblXkNrSue — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 4, 2026

Ακύρωση καθεστώτος μόνιμης διαμονής

Οι δύο συνελήφθησαν αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε το καθεστώς μόνιμης διαμονής τους, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Hamdide Soleimani Afshar, the niece of Qassem Soleimani—the commander of the IRGC’s Quds Force who was killed by the United States—and her daughter, who live in the U.S., had their green cards revoked and were sent to a deportation center for propaganda related to the IRGC pic.twitter.com/X4I26abA00 — Memet Aksakal (@aksakal_memet) April 4, 2026

«Η Χαμίντε Σολεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της βρίσκονται πλέον υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωσή του.

Ο Ρούμπιο υποστηρίζει ότι η ανιψιά του Σολεϊμανί που συνελήφθη στις ΗΠΑ «πανηγύριζε για επιθέσεις κατά Αμερικανών».

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States. Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση του ο Ρούμπιο αναφέρει:

«Μέχρι πρόσφατα, η Χαμιντέ Σολεϊμανί Αφσάρ και η κόρη της ήταν κάτοχοι πράσινης κάρτας και ζούσαν άνετα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αφσάρ είναι ανιψιά του αποθανόντος Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σολεϊμανί. Είναι επίσης φανερή υποστηρίκτρια του ιρανικού καθεστώτος, η οποία πανηγύριζε τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και αναφερόταν στη χώρα μας ως τον ‘Μεγάλο Σατανά’. Αυτή την εβδομάδα, ακύρωσα το νομικό καθεστώς τόσο της Αφσάρ όσο και της κόρης της και τώρα βρίσκονται υπό την επιτήρηση της ICE, εν αναμονή της απέλασής τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει η χώρα μας να γίνει καταφύγιο για αλλοδαπούς που υποστηρίζουν αντι-αμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα».